Parlemen Venezuela Membalas Pengakuan Kudeta 'Gila' Bolton 

IslamTimes - Parlemen Venezuela pada hari Kamis (14/7) mengecam mantan penasihat keamanan nasional AS yang megalomaniak itu menyusul pengakuannya yang kurang ajar dimana dia mengatur penggulingan pemerintah di luar negeri, menjulukinya "gila".

Majelis Nasional negara Amerika Selatan dengan suara bulat mengutuk komentar John Bolton, dengan presiden majelis Jorge Rodriguez mengatakan "Venezuela ... tidak akan pernah menyerah."Rodriquez, seorang anggota Partai Persatuan Sosialis Venezuela, mengecam rencana kudeta dan dukungan yang diterimanya dari oposisi.Dalam sebuah wawancara dengan CNN pada hari Rabu (13/7), Bolton mengatakan bahwa dia telah "membantu merencanakan kudeta - tidak di sini, tetapi, Anda tahu, di tempat lain", menunjukkan bahwa dia telah memainkan peran langsung dalam kudeta di luar negeri, termasuk di Venezuela. .“Sebagai seseorang yang telah membantu merencanakan kudeta, tidak di sini, tetapi, Anda tahu, di tempat lain, itu membutuhkan banyak pekerjaan,” kata Bolton.Bolton melanjutkan, menentang desakan pembawa berita untuk menjelaskan pernyataan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini tentang perannya dalam kudeta terhadap Presiden Venezuela Nicolás Maduro, dengan mengatakan dia "tidak akan membahas secara spesifik" menambahkan bahwa "ternyata tidak berhasil."Kemudian dalam sambutannya, ia mengutip Venezuela sebagai contoh dalam bukunya. "Saya menulis tentang (kudeta di) Venezuela di buku, dan ternyata tidak berhasil."Rodriguez menggambarkan pengakuan terbuka itu sebagai "sebuah prestasi luar biasa dari keberanian"."Apa yang ada dalam pikiran John Bolton yang gila ini adalah bahwa kekerasan akan semakin cepat sehingga mereka dapat memiliki alasan untuk invasi ... invasi militer di Venezuela," katanya, menyebut mantan ajudan Trump sebagai "psikopat"."Kami tidak pernah lelah berterima kasih kepada orang-orang yang bermartabat dan Angkatan Bersenjata Venezuela yang menangkis serangan paling serius yang diderita republik ini dalam 150 tahun," kata Rodriguez.Diosdado Cabello, mantan menteri kabinet Venezuela, dalam menanggapi klaim Bolton tentang kudeta di negara lain, menyebutnya "seorang yang tidak kompeten yang, untuk semua uang yang diberikan (mantan Presiden AS) Donald Trump kepadanya, tidak dapat melakukan perintah yang dia terima."Pada 2019, sebagai penasihat keamanan nasional mantan Presiden AS Donald Trump, Bolton secara terbuka mendukung pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido yang telah meminta militer negara itu untuk membantunya menggulingkan pemerintahan Nicolás Maduro.Itu terjadi pada 30 April 2019, ketika Guaido, mentor politiknya Leopoldo Lopez, dan beberapa pejabat militer Venezuela berkumpul di luar pangkalan militer menyerukan petinggi Angkatan Darat Venezuela untuk mencopot Maduro dari kekuasaan.Plot yang didukung AS, bagaimanapun, digagalkan dan Maduro tetap berkuasa, meskipun AS bersikeras secara resmi mengakui Guaido sebagai pemimpin sah negara itu.Amerika Serikat memiliki sejarah panjang melakukan kudeta di negara lain. Namun, biasanya para pejabat negara tidak pernah secara terbuka mengakui peran mereka di dalamnya.[IT/r]