AS dan Rusia Gelar Kontak Tingkat Teratas Pertama sejak Februari

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov berbicara dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken atas permintaan Washington melalui telepon pada hari Jumat (29/7), kementerian telah mengkonfirmasi.

Itu adalah percakapan pertama antara diplomat top Moskow dan Washington sejak Rusia melancarkan serangan militernya di Ukraina pada Februari.Selain konflik, mereka membahas kesepakatan ekspor gandum Ukraina, yang ditandatangani di Turki pekan lalu, dan potensi pertukaran tahanan antara kedua negara, kementerian melaporkan.Sebelumnya pada hari Jumat (29/7), Blinken mengatakan pada konferensi pers bahwa dia melakukan "pembicaraan yang jujur ​​​​dan langsung" dengan menteri Rusia dan "menekan Kremlin untuk menerima proposal substansial yang kami ajukan untuk pembebasan Paul Whelan dan Brittney Griner."Bintang bola basket Brittney Griner dan mantan Marinir AS Paul Whelan saat ini keduanya berada dalam tahanan Rusia. Griner ditangkap atas tuduhan penyelundupan narkoba, dan Whelan dipenjara karena spionase.CNN melaporkan sebelumnya bahwa mereka dapat ditukar dengan pedagang senjata Rusia Viktor Bout, yang dijatuhi hukuman 25 tahun penjara oleh pengadilan federal Manhattan pada tahun 2012 atas tuduhan memberikan bantuan kepada organisasi teroris yang ditunjuk AS dan berkonspirasi untuk membunuh warga negara AS.Moskow belum mengkonfirmasi menerima proposal khusus tentang masalah ini dari AS dan sebaliknya mengatakan Lavrov mendesak AS untuk "kembali ke dialog profesional dalam bentuk 'diplomasi diam-diam' tanpa spekulasi apa pun." Departemen Luar Negeri AS tidak mengungkapkan rincian apa pun tentang "proposal substansial" dan belum menyebutkan nama Bout sejauh ini.Lavrov juga mengatakan bahwa pengiriman senjata Barat yang terus menerus ke Kiev hanya akan memperpanjang konflik yang sedang berlangsung di Ukraina dan menyebabkan penderitaan manusia lebih lanjut. Pasukan Rusia di Ukraina secara ketat mengikuti norma-norma hukum internasional, katanya, seraya menambahkan bahwa Rusia juga melakukan "upaya sistemik" untuk membantu orang-orang yang tinggal di wilayah di bawah kendalinya kembali ke kehidupan normal.Percakapan itu terjadi setelah diplomat AS mengatakan mereka telah berulang kali meminta kontak telepon antara Lavrov dan Blinken untuk membahas potensi pertukaran tahanan.Pada hari Kamis, Moskow mengatakan bahwa Lavrov akan mempertimbangkan permintaan itu segera setelah jadwal sibuknya memungkinkan. Menteri Rusia akan mengambil bagian dalam KTT tingkat menteri Organisasi Kerjasama Shanghai dan mengadakan beberapa pertemuan bilateral.[IT/r]