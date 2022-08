'China sedang Menonton': Senator Mendorong Lebih Banyak Dukungan untuk Ukraina dan Taiwan

Blumenthal dan Graham (Politico).

Ukraina dan Taiwan Islam Times - Dua senator pada hari Minggu mendesak pemerintah Biden untuk melangkah lebih jauh dalam dukungannya untuk Ukraina dan Taiwan, ketika ketegangan AS dengan China meningkat setelah perjalanan Nancy Pelosi ke Taiwan.

Dalam sebuah penampilan di CNN "State of the Union," Senator Lindsey Graham dan Richard Blumenthal mendukung perjalanan ketua DPR ke Taiwan dan mengikat dua masalah kebijakan luar negeri bersama - memperingatkan bahwa China sedang menyaksikan bagaimana AS terus menanggapi serangan Rusia di Ukraina saat perang mendekati bulan keenam.Graham mengarahkan pesannya langsung ke China dan mendorong pengesahan Undang-Undang Kebijakan Taiwan bipartisan, yang bertujuan untuk memperkuat Taiwan secara ekonomi dan militer.“Hampir enam bulan dalam perang ini, Ukraina berlumuran darah tetapi masih berdiri tegak. NATO lebih besar, bukan lebih kecil. Pengadilan Kriminal Internasional akan mengejar Putin dan kroni-kroninya, dan kita akan mencekik ekonomi Rusia selama mereka adalah sponsor terorisme negara terbesar. Jika Anda ingin menerima apa yang [Vladimir] Putin lakukan, cobalah pergi ke Taiwan,” kata Graham seperti dilaporkan Politico.“Tanggapan yang tepat adalah melawan pelaku intimidasi, bukan pengecut,” tambahnya.Tekanan yang meningkat dari anggota parlemen datang setelah China meluncurkan serangkaian latihan militer di sekitar Taiwan setelah kunjungan Pelosi, yang disebut Blumenthal sebagai “intimidasi dan gertakan.”Gedung Putih telah gelisah pada tawaran bipartisan untuk sikap yang lebih agresif pada kebijakan AS-Taiwan dan telah bekerja untuk menarik Kongres, karena pemerintah khawatir undang-undang tersebut dapat mengganggu jaminannya kepada Beijing tentang menegakkan kebijakan "Satu China" — pengakuan diplomatik atas posisi Beijing bahwa hanya ada satu pemerintah China.Invasi Rusia telah menyebabkan Demokrat dan Republik mengevaluasi kembali kebijakan Amerika tentang “ambiguitas strategis” ketika menyangkut Taiwan, di mana AS memiliki hubungan resmi yang canggung sejak mengakui pemerintah China daratan pada 1970-an.“China mengamati apa yang kita lakukan di Ukraina. Itu sebabnya kita perlu mengirim lebih banyak artileri jarak jauh HIMARS sehingga Ukraina berhasil selama bulan depan dalam serangan balasannya,” kata Blumenthal.Dia juga menyerukan langkah-langkah untuk menunjuk Rusia sebagai negara sponsor terorisme, lebih banyak sanksi terhadap Kremlin dan bantuan kemanusiaan tambahan di Ukraina.Senator Chris Van Hollen menggemakan sentimen ini dalam sebuah wawancara terpisah di “Meet the Press” NBC, mencatat bahwa China telah melihat perjuangan keras Rusia di Ukraina, dan mengatakan bahwa invasi China ke Taiwan tidak dapat dihindari.“Kita perlu membantu Taiwan membuat hal itu sesulit mungkin bagi China, dan kita telah melakukannya dengan memasok Taiwan dengan bantuan militer,” kata Van Hollen.“Kita perlu terus melakukan itu untuk membuat Taiwan menjadi landak, sehingga ketika China melihat Taiwan, ia menyadari bahwa ini akan menjadi pertarungan yang hebat dan bukan pertarungan yang bisa dimenangkan,” lanjutnya.[IT/AR]