Perwira AS Peringatkan Drone Iran Menimbulkan 'Ancaman Besar' di Ukraina

IslamTimes - Seorang perwira artileri lapangan di Angkatan Darat AS menggambarkan Pesawat nir awak buatan Iran sebagai 'ancaman besar' bagi Ukraina.

Dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh 19 Forty Five awal pekan ini, Kapten Angkatan Darat AS Cam McMillan menyatakan pandangan bahwa pesawat nir awak buatan Iran adalah senjata yang efektif.“Sebagai kapten pertempuran C-RAM (roket kontra, artileri, mortir) di Irak yang bertanggung jawab atas Sistem Pesawat nir awak kontra, atau C-UAS, saya juga mencemooh gagasan bahwa pesawat nir awak Iran menimbulkan ancaman bagi saya, tentara saya. , atau aset tingkat teater yang menjadi tanggung jawab kami untuk dipertahankan. Tidak butuh waktu lama bagi kami untuk menyadari bahwa drone ini tidak dapat diabaikan dan merupakan ancaman berat bagi pasukan kami,” tulis McMillan.“Dalam konteks Ukraina, platform ini telah berhasil menyerang pasukan utama Ukraina dan kemungkinan merupakan ancaman yang lebih besar daripada yang dihadapi pasukan dan mitra Amerika di Timur Tengah,” tambah kapten Angkatan Darat AS.Dia mendaftarkan sistem Iran yang dilaporkan telah diperoleh Rusia: Mohajer-6 serta beberapa platform seri Shahed, termasuk Shahed 129, Shahed 191, dan Shahed-136, yang telah menghancurkan howitzer M777 yang dipasok AS di Ukraina.Mohajer-6 adalah platform tujuan ganda yang dapat memberikan Intelijen, pengawasan, akuisisi target, dan pengintaian, dan memberikan amunisi berpemandu dengan jangkauan sekitar 200 km. Shahed 129 dan 191 juga merupakan platform peran ganda, tetapi mereka dapat membawa muatan yang lebih besar dan memiliki jangkauan yang jauh lebih besar masing-masing hingga 1700 km dan 1500 km. Shahed-136, di sisi lain, adalah drone kamikaze yang membawa muatan bahan peledak dan terbang langsung ke sasarannya. Drone kamikaze inilah yang membuat saya dan teman-teman saya terjaga di malam hari di Irak, menurut McMillan.Dia menggambarkan tantangan yang 'unik' oleh drone ini di bidang perlindungan kekuatan.“Pertama, mereka sangat sulit dilacak di radar, karena mereka tidak memiliki karakteristik yang sama dengan pesawat berawak yang dirancang untuk sistem pertahanan udara paling modern. Karena penampang radar kecil, kecepatan relatif lambat, dan ketinggian rendah, drone menghadirkan tantangan unik. Mereka membutuhkan penggunaan teknologi khusus yang memungkinkan pertahanan udara untuk mengidentifikasi drone berdasarkan karakteristik di atas. Kedua, bahkan jika pasukan Ukraina dapat berhasil mengidentifikasi dan melacak sistem UAS Iran, mereka sulit untuk ditembak jatuh karena alasan yang sama yang sulit ditemukan di radar: Mereka bukan pesawat berawak, dan sebagian besar sistem pertahanan udara tidak dirancang untuk tembak mereka.”[IT/r]