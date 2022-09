Penyelidik Spyware Eropa Kecam Rezim “Israel” atas Penjualan Pegasus

IslamTimes - Parlemen Eropa, yang sedang menyelidiki penggunaan spyware Zionis "Israel" oleh pemerintah Uni Eropa, telah mengecam rezim Tel Aviv karena kurangnya transparansi dalam mengizinkan penjualan Pegasus ke pemerintah Eropa untuk menggunakannya melawan kritik.

Anggota parlemen Eropa mengutuk pendekatan pemerintah Polandia karena menolak untuk bertemu dan berbicara dengan mereka selama pertemuan komite pencari fakta di Warsawa, yang berakhir pada hari Rabu (21/9).“Sangat disesalkan dan kami mengutuk fakta bahwa pihak berwenang Polandia tidak mau bekerja sama dengan komite investigasi kami,” Jeroen Lenaers, kepala delegasi, mengatakan pada konferensi pers di Warsawa.“Kami pikir itu juga merupakan tanda yang menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah ini terhadap checks and balances, pengawasan demokratis, dan untuk berdialog dengan perwakilan terpilih.”Komite pencari fakta Uni Eropa sedang menyelidiki penggunaan spyware Pegasus entitas dan alat pengawasan invasif lainnya oleh pemerintah Eropa, dengan mengatakan teknologi tersebut merupakan ancaman serius bagi demokrasi di negara-negara Eropa.Pegasus adalah spyware “Israel” yang dirancang dan dikembangkan oleh grup NSO entitas dan digunakan untuk membobol ponsel dan memata-matai sebagian besar informasi pribadi termasuk pesan teks, kata sandi, lokasi, dan penerima mikrofon dan kamera.Perusahaan Zionis “Israel” ini memasarkan teknologi ini sebagai alat untuk membidik target yang diinginkannya di dunia.Banyak pemerintah Eropa telah menggunakan perangkat lunak kontroversial ini untuk menekan para pembangkang, jurnalis, dan lawan politik di seluruh dunia.Di Eropa, beberapa detektif cyber telah menemukan jejak penggunaan Pegasus atau beberapa spyware lainnya di Polandia, Hongaria, Spanyol, dan Yunani.Sophie in 't Veld, pelapor penyelidikan, mengatakan komite menemukan dalam penelitiannya bahwa kelompok NSO menjual spyware ini ke 14 negara anggota Uni Eropa dengan izin resmi dari Tel Aviv.Menurut laporan, Polandia dan Hungaria tidak diperbolehkan untuk membeli spyware ini dari NSO karena beberapa masalah politik, yang rinciannya masih belum jelas.“Mengapa kita tidak dapat mengatakan dengan pasti bahwa Polandia adalah salah satu dari dua negara yang kontraknya telah dihentikan?” dia berkata.“Mengapa NSO diizinkan untuk beroperasi di Uni Eropa, melakukan keuangannya melalui Luksemburg, menjual produknya ke 12 negara anggota sekarang, produk yang telah digunakan untuk melanggar hak warga negara Eropa dan untuk menyerang demokrasi Uni Eropa? ?”Baru-baru ini, Yunani mengungkapkan bahwa Nikos Androulakis, anggota Parlemen Eropa dan ketua partai politik terbesar ketiga di Yunani, dipantau menggunakan perangkat lunak Predator tahun lalu ketika ia mencalonkan diri sebagai pemimpin partai PASOK.Dikatakan bahwa seorang jurnalis dari Mali juga berada di bawah pengawasan.Baru-baru ini, terungkap bahwa Polandia, Hongaria, dan beberapa separatis Catalan di Spanyol menggunakan perangkat lunak ini untuk menekan kritik dan lawan mereka.Delegasi 10-anggota komite pencari fakta Uni Eropa selama perjalanannya yang dimulai pada hari Senin bertemu dengan Polandia yang ditargetkan oleh spyware Pegasus, termasuk seorang jaksa dan seorang senator, dan beberapa anggota Senat yang dikendalikan oposisi.Laporan hasil yang diperoleh serta beberapa rekomendasi dan solusi seharusnya diterbitkan pada 8 November tahun ini.Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah memperingatkan ancaman yang ditimbulkan oleh program mata-mata seperti spyware Pegasus kepada aktivis hak asasi manusia PBB dalam sebuah laporan yang akan dirilis minggu depan.Dalam beberapa hari terakhir, Pegasus dan beberapa spyware lainnya telah mengancam sekelompok aktivis hak asasi manusia PBB.Guterres memperingatkan bahwa peningkatan pengawasan digital oleh pemerintah dan beberapa sumber non-pemerintah telah mempengaruhi aktivitas aktivis masyarakat sipil dalam memberikan informasi yang dapat dipercaya kepada badan dunia dan membuat mereka rentan terhadap ketakutan dan ancaman pembalasan.“Aktor-aktor PBB telah menunjuk pada bukti yang berkembang dan memprihatinkan dari pengawasan online, gangguan privasi, dan serangan siber oleh aktor negara dan non-negara korban dan komunikasi dan aktivitas masyarakat sipil,” kata Sekjen PBB.“Kurangnya kepercayaan di bidang digital di antara mereka yang berbagi informasi dan kesaksian dengan PBB tentang isu-isu sensitif dapat menghambat kerja sama di masa depan.”Temuan ini merupakan bagian dari laporan tahunan yang melacak tantangan yang dihadapi mereka yang ingin bekerja dengan organisasi dan berfokus pada April 2021 hingga Mei 2022.Selama periode ini, sebagian besar kegiatan PBB pasca pandemi Covid-19 telah menjadi digital, dan pada saat yang sama, ancaman spionase meningkat.Menurut pejabat PBB, perangkat lunak ini juga memata-matai aktivitas organisasi Palestina, Bahrain, dan Maroko dan beberapa aktivis hak asasi manusia PBB selama periode ini.Dalam laporannya baru-baru ini, Guterres memperingatkan bahwa pada tahun 2021, ponsel karyawan tiga LSM Palestina terkemuka – Addameer, Al-Haq, dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Bisan – diretas menggunakan spyware Pegasus.Grup NSO “Israel” telah mendapatkan ketenaran karena mencoba membuat aparat mata-matanya mempertahankan keunggulan atas rekan-rekan internasional mereka.Rezim ini banyak menggunakan Pegasus dan spyware buatan lokal lainnya untuk spionase.Menurut pengamat, Tel Aviv telah memperlakukan NSO sebagai lengan de-facto rezim, memberikan lisensi untuk penjualan spyware ke negara-negara untuk menjalin hubungan keamanan dan diplomatik yang lebih kuat.Pada bulan Januari, New York Times melaporkan bahwa FBI telah membeli perangkat lunak Pegasus pada tahun 2019.Disebutkan juga bahwa pada tahun 2018 CIA telah membeli Pegasus untuk pemerintah Djibouti untuk melakukan operasi kontraterorisme, meskipun negara itu memiliki catatan menyiksa tokoh oposisi politik dan memenjarakan jurnalis.[IT/r]