AS Laporkan Lebih dari 26.000 Kasus Cacar Monyet

IslamTimes - Lebih dari 26.000 kasus cacar monyet (monkeypox) telah dikonfirmasi di Amerika Serikat (AS) pada Senin (3/10), menurut data terbaru dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (Centers for Disease Control and Prevention/CDC) AS.

CDC mengungkapkan bahwa wabah itu melambat berkat peningkatan ketersediaan vaksin dan kesadaran masyarakat tentang cara menghindari infeksi.California sejauh ini mencatatkan jumlah kasus terkonfirmasi terbanyak di antara negara bagian AS lainnya dengan 5.010 kasus, disusul New York dengan 3.948 kasus, dan Florida dengan 2.543 kasus, menurut data CDC.Virus cacar monyet kemungkinan tidak akan hilang di AS dalam waktu dekat, menurut laporan yang diterbitkan oleh CDC pekan lalu.CDC mengungkapkan bahwa wabah itu melambat berkat peningkatan ketersediaan vaksin dan kesadaran masyarakat tentang cara menghindari infeksi.Infeksi cacar monyet jarang berakibat fatal, dengan sebagian besar kasus dapat sembuh dalam waktu dua hingga empat pekan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa penyakit itu memiliki persentase kematian sekitar 3 hingga 6 persen.Kendati demikian, individu dengan gangguan kekebalan tubuh lebih berpotensi mengalami penyakit parah saat terinfeksi, papar CDC. [IT/r]