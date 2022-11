Pentagon Meragukan Klaim Rudal Iran

IslamTimes - Pentagon meragukan klaim Iran bahwa mereka telah mengembangkan senjata hipersonik, kata seorang juru bicara kepada wartawan pada hari Kamis (17/11). Seorang komandan tinggi Iran melaporkan, pekan lalu, bahwa Tehran telah berhasil memproduksi teknologi tersebut.

Militer AS "skeptis" tentang laporan bahwa Teheran telah mengembangkan senjata hipersonik“Kami telah melihat laporan yang ditegaskan dan keluar dari Iran. Kami tetap skeptis terhadap laporan-laporan ini,” kata Wakil Sekretaris Pers Pentagon Sabrina Singh ketika ditanya pada hari Kamis (17/11) tentang laporan di media Iran. Dia menambahkan bahwa militer AS sedang memantau “setiap perkembangan atau proliferasi teknologi canggih yang keluar dari Iran atau sistem rudal.”Klaim bahwa Tehran sekarang memiliki proyektil yang mampu bergerak dengan kecepatan hipersonik – biasanya didefinisikan sebagai lebih dari lima kali kecepatan suara – datang dari Amir Ali Hajizadeh, komandan Angkatan Udara Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC).Dia mengatakan kepada wartawan bahwa rudal balistik baru dirancang untuk menembus sistem pertahanan udara musuh dan dapat bermanuver baik di dalam maupun di luar atmosfer, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut. Dia juga mengatakan bahwa teknologi untuk mencegat senjata tersebut tidak akan dikembangkan setidaknya untuk beberapa dekade.Washington telah memberlakukan sejumlah sanksi terhadap Iran dan para pejabat yang terkait langsung dengan pengembangan dan pengujian teknologi misilnya. AS mengklaim itu menimbulkan ancaman bagi stabilitas regional.Tehran menggembar-gemborkan berbagai jenis rudal sebagai pencegahan terhadap potensi agresi oleh AS atau salah satu sekutu regionalnya seperti Zionis Israel.[IT/r]