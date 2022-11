Pemimpin DPR AS Berjanji untuk Mencopot Ilhan Omar dari Komite Urusan Luar Negeri karena Mengkritik 'Israel'

IslamTimes - Pemimpin Minoritas DPR AS Kevin McCarthy [R-Calif.] menegaskan kembali janjinya untuk menyingkirkan Demokrat Ilhan Omar [Minn.] atas kecamannya atas kejahatan perang Zionis 'Israel' jika dia menjadi ketua DPR.

Dia mengatakan bahwa Omar tidak akan diizinkan untuk bertugas di Komite Urusan Luar Negeri DPR.Di akun Twitter-nya, McCarthy mengatakan, “Tahun lalu, saya berjanji bahwa ketika saya menjadi Ketua DPR, saya akan mencopot Rep. Ilhan Omar dari Komite Urusan Luar Negeri DPR berdasarkan ucapannya yang berulang kali anti-Semit dan anti-Amerika. Aku menepati janji itu.”Bersama dengan anggota Kongres AS Rashida Tlaib, keduanya telah memicu perdebatan luas di AS tentang kejahatan rezim Zionis terhadap Palestina dan bantuan Amerika kepada rezim tersebut.Tlaib dan Omar, dua wanita Muslim pertama yang terpilih menjadi anggota Kongres, adalah pengkritik vokal kebijakan rezim Zionis terhadap Palestina dan pendukung vokal gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi [BDS]. Keduanya menyebut Zionis "Israel" sebagai "negara apartheid" yang bersalah atas kejahatan perang.Warga negara AS dan anggota parlemen berusia 37 tahun itu berasal dari Somalia dan mewakili Minneapolis, Minnesota, sebuah distrik dengan populasi Somalia yang besar.Omar menuduh anggota parlemen pro-Zionis 'Israel' menunjukkan "kesetiaan kepada negara asing," dan mengkritik Komite Urusan Publik Zionis 'Israel' Amerika [AIPAC] karena perannya dalam membentuk kebijakan AS.Pada Mei 2021, Omar mengutuk Presiden AS Joe Biden karena berpihak pada rezim pendudukan Tel Aviv yang menindas Palestina dan melakukan kekejaman baru-baru ini terhadap warga Palestina.Sebelumnya pada April 2019, Omar membuat marah mantan Presiden AS Donald Trump karena menyoroti kejahatan apartheid Zionis 'Israel' terhadap warga Palestina.Anggota kongres tetap berada di antara minoritas anggota parlemen AS yang sangat menentang rezim apartheid di Pendudukan Palestina, secara blak-blakan menentang penjualan senjata AS di luar negeri dan dengan keras menentang undang-undang senjata di negara yang mengizinkan pembelian senjata tempur militer oleh setiap individu di atas usia. 18 dengan sedikit pemeriksaan latar belakang.[IT/r]