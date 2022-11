Analisis: US$4 Hingga 6 Triliun Setahun Dibutuhkan untuk Mencapai Ekonomi Global Rendah Karbon 

Islam Times – "Rencana Implementasi Sharm el-Sheikh" yang diadopsi pada 20 November di Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP27) mengatakan bahwa transformasi ke ekonomi global rendah karbon akan membutuhkan investasi setidaknya USD 4 hingga 6 triliun per tahun.

Dalam langkah “terobosan”, COP27 mencapai kesepakatan untuk memberikan “pendanaan kerugian dan kerusakan” ke negara-negara yang rentan. UN ClimateChange News mengatakan bahwa kesepakatan tersebut merupakan puncak dari perjuangan keras selama satu dekade di tengah situasi geo-politik yang sulit.Namun, New York Times melaporkan bahwa Perjanjian tersebut hanya meminta sebuah komite dengan perwakilan dari 24 negara untuk bekerja selama tahun depan untuk mencari tahu dengan tepat bentuk dana yang harus diambil, negara mana yang harus berkontribusi, dan ke mana uang itu harus disalurkan. Banyak detail lainnya masih harus ditentukan, tambahnya.Pertemuan pertama "komite transisi" diharapkan berlangsung sebelum akhir Maret 2023.Patut dicatat bahwa negara-negara berkembang harus berjuang bahkan untuk sekedar menempatkan “dana kerugian dan kerusakan” dalam agenda formal.Bagaimanapun, ada keuntungan yang pasti. COP27 menghasilkan negara-negara yang memberikan paket keputusan yang menegaskan kembali komitmen mereka untuk membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri. Paket tersebut memperkuat tindakan negara-negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca serta meningkatkan dukungan untuk pembiayaan, peningkatan teknologi, dan pembangunan kapasitas yang dibutuhkan oleh negara-negara berkembang.COP27 menyepakati pengaturan kelembagaan untuk mengoperasionalkan “Santiago Network for Loss and Damage,” untuk mengkatalisasi bantuan teknis ke negara-negara berkembang, terutama yang rentan. Janji baru, dengan total lebih dari US$ 230 juta, diberikan kepada “Dana Adaptasi” untuk solusi adaptasi konkret pada tahun 2030.Negara-negara telah meluncurkan paket 25 tindakan kolaboratif baru di lima bidang utama: listrik, transportasi jalan, baja, hidrogen dan pertanian. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengumumkan rencana senilai US$3,1 miliar untuk memastikan setiap orang di planet ini dilindungi oleh sistem peringatan dini dalam lima tahun ke depan. G7 dan V20 (‘the Vulnerable Twenty’) meluncurkan Global Shield against Climate Risks, dengan komitmen baru lebih dari US$ 200 juta sebagai pendanaan awal.Pendanaan baru senilai US$ 105,6 juta diumumkan oleh Denmark, Finlandia, Jerman, Irlandia, Slovenia, Swedia, Swiss, dan Wilayah Walloon Belgia. Kemitraan Transisi Energi Indonesia yang baru, yang diumumkan pada KTT G20 yang diadakan bersamaan dengan COP27, akan memobilisasi US$ 20 miliar selama tiga sampai lima tahun ke depan untuk mempercepat transisi energi yang adil.Kemajuan penting telah dicapai dalam perlindungan hutan dengan diluncurkannya Kemitraan Pemimpin Hutan dan Iklim, yang bertujuan untuk menyatukan tindakan pemerintah, bisnis, dan tokoh masyarakat untuk menghentikan hilangnya hutan dan degradasi lahan pada tahun 2030.Menurut laporan Perubahan Iklim PBB, implementasi janji saat ini oleh pemerintah nasional akan menempatkan dunia pada jalur menuju dunia yang lebih hangat 2,5°C pada akhir abad ini. Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim PBB menunjukkan bahwa emisi gas rumah kaca harus turun 45% pada tahun 2030 untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5°C.[IT/AR]