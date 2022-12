Pentagon Pamerkan Pembom Nuklir

IslamTimes - Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 30 tahun, Angkatan Udara AS meluncurkan pembom siluman strategis baru pada hari Jumat (2/12). Dengan perkiraan biaya lebih dari setengah miliar dolar, B-21 Raider belum melakukan penerbangan perdananya.

Setiap B-21 Raider baru diperkirakan menelan biaya hampir $700 jutaPembom Northrop Grumman, yang mampu membawa senjata konvensional dan nuklir, dipamerkan dalam sebuah upacara di Air Force Plant 42 di Palmdale, California. Acara tersebut dihadiri oleh pejabat tinggi Pentagon, termasuk Menteri Pertahanan Lloyd Austin.Austin memuji B-21 Raider sebagai "perwujudan tekad Amerika untuk membela republik yang kita semua cintai," menambahkan: "Ini adalah pencegahan dengan cara Amerika."Ketika kontrak untuk Raider pertama kali diumumkan pada tahun 2015, Sekretaris Angkatan Udara saat itu Deborah Lee James mengklaim bahwa AS membutuhkan pembom baru “yang akan memungkinkan kita menghadapi ancaman yang jauh lebih rumit, seperti ancaman yang suatu hari akan kita takuti akan dihadapi dari China dan Rusia.Pembom siluman diharapkan melakukan penerbangan perdananya pada tahun 2023. Angkatan Udara AS awalnya berharap pesawat tersebut akan terbang paling cepat pada tahun 2019, tetapi ditunda hingga Desember 2021, dan kemudian hingga pertengahan 2022.Awalnya diproyeksikan menelan biaya masing-masing $550 juta, tetapi selama bertahun-tahun, label harga membengkak menjadi $692 juta karena inflasi. Secara total, Angkatan Udara berencana untuk membeli setidaknya 100 pesawat. Pada tahun 2021, Bloomberg melaporkan bahwa total biaya untuk mendukung pengembangan, pengadaan, dan pengoperasian program B-21 kemungkinan akan membebani pembayar pajak setidaknya $203 miliar selama 30 tahun.Namun, pada April 2022, mengomentari kemajuan proyek B-21, Anggota Kongres AS Adam Smith, yang mengepalai Komite Layanan Bersenjata DPR, mengatakan bahwa Angkatan Udara tampaknya telah “mempelajari pelajaran” dari program F-35 – yang menjadi terkenal karena sangat melebihi anggarannya. Kantor Akuntabilitas Pemerintah memperingatkan pada tahun 2021 bahwa pembengkakan biaya tahunan untuk seluruh militer dapat mendekati $6 miliar pada tahun 2036.[IT/r]