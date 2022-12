Angkatan Laut AS Memberi Nama Kapal Serbu setelah Operasi yang Menewaskan Ratusan Warga Sipil Irak

IslamTimes - Angkatan Laut Amerika Serikat telah menamai kapal serbu helikopter generasi berikutnya USS Fallujah, hampir dua dekade setelah kota Irak barat itu menjadi tempat pertempuran berdarah yang menewaskan ratusan warga sipil.

Sekretaris Angkatan Laut Carlos Del Toro mengatakan dalam pidatonya di Marine Barracks di Washington, DC bahwa kapal serbu amfibi baru dinamai sedemikian rupa untuk menghormati pertempuran tahun 2004 di Fallujah, yang terletak hampir 69 kilometer (43 mil) dari ibukota Baghdad di Efrat sebelah barat Irak, selama invasi pimpinan AS ke Irak.Del Toro menyebutnya sebagai suatu kehormatan bagi bangsa AS untuk mengenang Marinir, tentara, dan pasukan koalisi yang mengambil bagian dalam Pertempuran Fallujah Pertama dan Kedua dan kehilangan nyawa mereka dalam prosesnya.Tujuan dari Pertempuran Fallujah Pertama, dengan nama kode Operation Vigilant Resolve, pada bulan April 2004 adalah untuk menangkap atau melenyapkan militan, yang diyakini bertanggung jawab atas kematian empat kontraktor AS.Pertempuran Fallujah Kedua, dengan nama kode Operasi Phantom Fury, diperjuangkan oleh pasukan pendudukan AS dan Inggris pada November 2004. Itu berlangsung hampir 6 minggu untuk merebut kota sepenuhnya.Pasukan AS menderita kerugian terbesar dalam perang Irak di Fallujah – 27 tentara AS tewas dalam serangan pertama dan 82 tewas selama upaya kedua.Koalisi pimpinan AS melakukan serangan pengeboman yang menghancurkan sebelum serangan kedua mereka, memaksa sekitar 300.000 warga sipil melarikan diri.Antara 30.000 dan 40.000 warga sipil tetap terperangkap di Fallujah selama penyerangan, hidup melalui apa yang digambarkan oleh Komite Palang Merah Internasional (ICRC) pada saat itu sebagai situasi “bencana” kemanusiaan.ICRC segera mengumumkan setelah pertempuran bahwa sekitar 800 warga sipil Irak tewas dalam pertempuran tersebut. Ia kemudian menuduh AS menggunakan fosfor putih sebagai senjata untuk mengalahkan para militan.Hingga hari ini, bayi yang lahir di Fallujah telah menderita cacat lahir tingkat tinggi yang tidak proporsional, termasuk penyakit jantung bawaan, gastroschisis (di mana sistem pencernaan ditemukan di luar tubuh bayi), dan Spina Bifida.Salah satu alasan yang paling didokumentasikan untuk cacat lahir adalah dampak uranium yang masih ada di lingkungan setempat, sisa dari pengeboman AS.[IT/r]