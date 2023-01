Pejabat: Kasus Pembunuhan Jenderal Soleimani dalam 'Tahap Akhir' Dakwaan

IslamTimes - Seorang pejabat hukum Iran mengatakan Tehran secara serius mengejar proses peradilan untuk memberikan keadilan dalam kasus pembunuhan komandan anti-teror Iran Letnan Jenderal Qassem Soleimani tahun 2020 oleh Amerika Serikat, menekankan bahwa dakwaan dalam kasus tersebut mendekati tahap akhir.

Abbas Ali Kadkhodaei, yang mengepalai komite khusus yang dibentuk untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan Jenderal Soleimani dari aspek hukum dan internasional, membuat pernyataan tersebut pada hari Sabtu (31/12) saat berpidato di sebuah pertemuan tentang perang melawan terorisme dan ekstremisme di Asia Barat.Dia mengatakan Kehakiman dan Kementerian Luar Negeri Iran telah melakukan langkah-langkah positif untuk secara tepat mengejar kasus tersebut dan menyatakan harapan bahwa hasil yang baik akan tercapai.Kementerian Luar Negeri Iran mengejar langkah-langkah melalui lingkaran internasional berdasarkan Konvensi 1973 tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan terhadap Orang yang Dilindungi Secara Internasional, termasuk Agen Diplomatik.Jenderal Soleimani, komandan Pasukan Quds dari Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC), dan rekannya dari Irak Abu Mahdi al-Muhandis, komandan kedua dari Unit Mobilisasi Populer Irak (PMU), menjadi martir bersama rekan mereka di serangan drone AS pada 3 Januari 2020.Serangan di dekat Bandara Internasional Baghdad disahkan oleh Presiden Donald Trump saat itu.Dua komandan anti-teror yang terkenal itu sangat dihormati dan dikagumi di seluruh wilayah karena peran penting mereka dalam memerangi dan menghancurkan kelompok teroris Daesh Takfiri di wilayah tersebut, khususnya di Irak dan Suriah.Lebih lanjut Kadkhodaei mengatakan AS telah melanggar semua kewajiban internasional dan melakukan kejahatan besar dengan membunuh Jenderal Soleimani."Ini adalah kejahatan yang tak termaafkan dan pejabat Amerika yang melakukan kejahatan ini dan menerima tanggung jawab untuk itu harus diadili dan dihukum atas tindakan mereka," tambah Kadkhodaei, yang merupakan penasihat menteri luar negeri.Dia mengatakan Daesh adalah ciptaan AS, menekankan bahwa kelompok teroris telah melakukan semua kejahatannya dengan lampu hijau Washington."AS mencoba menggunakan segala cara untuk mengamankan kepentingannya yang tidak sah," kata pejabat Iran itu.Di tempat lain dalam sambutannya, Kadkhodaei mengatakan pengadilan dan pejabat Irak juga mengejar kasus pembunuhan itu dan berharap upaya itu akan membawa hasil yang bermanfaat.Berbicara pada sesi tahunan ke-77 Majelis Umum PBB di New York pada bulan September, Presiden Iran Ebrahim Raeisi menyerukan penuntutan terhadap Trump, menekankan bahwa Iran akan mengejar pembunuhan Jenderal Soleimani.Raisi menyerukan penuntutan terhadap Trump atas pembunuhan Jenderal SoleimaniPresiden memuji peran "menonjol dan progresif" Iran dalam menghadapi kebijakan angkuh dan intervensionis, termasuk "terorisme buatan Amerika Serikat."[IT/r]