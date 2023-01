Pemerintah Taliban Afghanistan Menandatangani Kesepakatan Ekstraksi Minyak dengan Perusahaan China

IslamTimes - Pemerintah Taliban de-facto di Kabul telah menandatangani kontrak dengan sebuah perusahaan China untuk mengekstraksi minyak dari cekungan Amu Darya di provinsi Sar-e Pul utara negara itu di tengah upaya untuk menghidupkan kembali ekonomi yang masih lemah.

Kontrak tersebut ditandatangani pada hari Kamis (5/1) oleh Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas Co (CAPEIC), menjadikannya kesepakatan ekstraksi komoditas publik utama pertama pemerintahan Taliban dengan perusahaan asing sejak berkuasa pada Agustus 2021."Kontrak minyak Amu Darya merupakan proyek penting antara China dan Afghanistan," Duta Besar China, Wang Yu, mengatakan pada konferensi pers.Menteri Pertambangan Taliban, Sheikh Shahabuddin Delawar, mengatakan syarat kesepakatan adalah minyak diproses di Afghanistan.Perusahaan China akan menginvestasikan $150 juta per tahun di Afghanistan di bawah kontrak, juru bicara pemerintahan yang dikelola Taliban, Zabihullah Mujahid, menulis di Twitter.Investasinya akan meningkat menjadi $540 juta dalam tiga tahun untuk kontrak 25 tahun, dia buru-buru menambahkan, dengan mengatakan pemerintahan yang dikelola Taliban akan memiliki kemitraan 20 persen dalam proyek tersebut, yang dapat ditingkatkan menjadi 75 persen.Pengumuman itu muncul sehari setelah pemerintahan Taliban mengklaim telah membunuh delapan teroris Daesh selama penggerebekan militer, juga termasuk pelaku di balik serangan Desember di sebuah hotel yang digunakan oleh pengusaha China di ibu kota Afghanistan.Sebuah perusahaan milik negara China juga dilaporkan sedang dalam pembicaraan mengenai pengoperasian tambang tembaga di timur negara itu.China belum secara resmi mengakui pemerintahan Taliban tetapi memiliki minat yang mencolok untuk terlibat dalam ekonomi di wilayah tersebut, terutama karena kepentingan strategisnya bagi Belt and Road Initiative (BRI) China yang ambisius.Xi menyerukan kerja sama dengan Turkmenistan di bidang gas alamSementara itu, pada hari Jumat (5/1), Presiden China Xi Jinping mengatakan dia menginginkan lebih banyak kerja sama dengan Turkmenistan di bidang energi, lapor televisi pemerintah China.Komentar yang disiarkan di televisi nasional selama kunjungan dua hari Presiden Serdar Berdymukhamedov ke Beijing membuat Xi memberi tahu Berdymukhamedov bahwa China mendukung lebih banyak perusahaan China yang berinvestasi di Turkmenistan."Kerja sama gas alam adalah landasan hubungan China-Turkmenistan," kata Xi kepada Berdymukhamedov.Menjadi satu-satunya pemasok gas alam pipa terbesar di China, China telah membeli lebih banyak gas Turkmenistan.Selama 11 bulan pertama tahun 2022, impor gas Turkmenistan China bernilai $9,3 miliar, naik dari $6,79 miliar sepanjang tahun 2021, menurut data bea cukai China.China diperkirakan telah mengimpor 23,03 juta ton gas dari Turkmenistan dalam 11 bulan pertama tahun 2022, menurut Rystad Energy, setara dengan lebih dari 50 persen impor gas pipa China.“Karena volume transmisi yang besar dan cadangan gasnya yang melimpah, (Turkmenistan) merupakan mitra yang sangat penting bagi China dalam impor energi.Xi dan Berdymukhamedov juga membahas kerja sama energi ketika mereka bertemu September lalu di sela-sela pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO) di Uzbekistan.[IT/r]