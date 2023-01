Hasil Jajak Pendapat Menampar Normalisasi Rezim: 84% Orang Arab Tolak Mengakui 'Israel'

IslamTimes - Orang-orang Arab sekali lagi menunjukkan penolakan tegas untuk mengakui Zionis 'Israel' dan menormalisasi hubungan dengan entitas Zionis setelah demonstrasi penentangan yang mencolok terhadap setiap upaya pemulihan hubungan di Piala Dunia Qatar.

Jajak pendapat terbesar di Dunia Arab menunjukkan bahwa 84% orang Arab menolak pengakuan Zionis 'Israel' karena pertimbangan politik dan budaya.Hasil jajak pendapat terbesar dari jenisnya di dunia Arab telah dirilis oleh The Arab Center for Research and Policy Studies (ACRPS) dengan hampir 33 ribu responden di 14 negara Arab dan lebih dari 900 peneliti ikut ambil bagian.84% warga menentang pengakuan negara asal mereka atas Zionis 'Israel', mengutip alasan politik dan bukan alasan agama atau budaya. Oposisi ini tetap sangat tinggi meskipun perjanjian normalisasi dengan Zionis Israel oleh UEA, Bahrain, Maroko, dan Sudan ditandatangani pada tahun 2020.Sebagian besar responden menganggap kebijakan Zionis 'Israel' (84%) dan Amerika Serikat (78%) sebagai ancaman terhadap keamanan dan stabilitas kawasan Arab, sementara 57% responden menganggap kebijakan Iran dan Rusia sebagai ancaman terhadap wilayah.[IT/r]Koran Zionis, Jerusalem Post, mengomentari temuan jajak pendapat tersebut, menekankan bahwa hal itu menunjukkan kegagalan kesepakatan normalisasi untuk mengubah sikap orang-orang Arab terhadap 'Israel'.