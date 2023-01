Komandan IRGC: Jenderal Soleimani Menggagalkan Plot Musuh; Balas Dendam Iran 'Pasti'

IslamTimes - Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) mengatakan mendiang komandan Letnan Jenderal Qassem Soleimani menggagalkan seluruh plot oleh musuh Iran, menekankan bahwa Republik Islam “cepat atau lambat” akan membalas pembunuhan AS atas ikon anti-teror teratas.

Mayor Jenderal Hossein Salami membuat pernyataan tersebut dalam sebuah upacara pada hari Minggu di kota Kerman, Iran tenggara, kampung halaman Jenderal Soleimani, untuk menandai ulang tahun ketiga serangan udara IRGC di pangkalan Ain al-Asad yang dikelola AS di Irak sebagai pembalasan atas serangan pembunuhan Soleimani dalam serangan pesawat nirawak AS di dekat Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari 2020.“Musuh telah datang dalam barisan yang kuat untuk menaklukkan dunia Islam, menyerang Revolusi Islam Iran dan kemerdekaan serta martabat rakyatnya. Mereka bermaksud menduduki seluruh wilayah Islam dari Mediterania timur hingga Afghanistan timur,” kata Salami.“Perbuatan Haji Qassem menghilangkan pesona semua kekuatan dan dia menggagalkan semua rencana musuh.”Menekankan bahwa kesalahan musuh tidak dapat dimaafkan dan bahwa Iran masih berusaha membalas dendam, kepala komandan IRGC mengatakan, “kami membalas dendam setiap hari, [kami] masih berusaha untuk membalas dendam pada mereka yang melakukannya, kami akan membalas dendam dan cepat atau lambat kami akan melakukannya. .”Salami juga menyoroti pencapaian Republik Islam dan berkata, “Kami baru saja memulai dan kami bergerak maju, kami menyelesaikan masalah kami tetapi tidak akan pernah berkompromi atau menyerah kepada musuh.”Jenderal Soleimani, Komandan Pasukan Quds dari Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC), Abu Mahdi al-Muhandis, komandan kedua Unit Mobilisasi Populer Irak (PMU), dan rekan mereka dibunuh dalam serangan pesawat tak berawak AS yang disahkan oleh Mantan Presiden AS Donald Trump di dekat Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari 2020.Dua hari setelah serangan itu, anggota parlemen Irak menyetujui undang-undang yang mengharuskan pemerintah mengakhiri kehadiran semua pasukan militer asing yang dipimpin AS di negara itu.Kedua komandan tersebut sangat dihormati di seluruh Timur Tengah karena peran kunci mereka dalam memerangi kelompok teroris Daesh Takfiri di wilayah tersebut, khususnya di Irak dan Suriah.Pada 8 Januari 2020, IRGC menargetkan pangkalan Ain al-Asad yang dikelola AS di provinsi Anbar barat Irak dengan gelombang serangan rudal sebagai pembalasan atas pembunuhan Jenderal Soleimani, menggambarkan serangan misilnya sebagai "tamparan pertama".Menurut Pentagon, lebih dari 100 pasukan Amerika menderita "cedera otak traumatis" selama serangan balasan di pangkalan tersebut. IRGC, bagaimanapun, mengatakan Washington menggunakan istilah itu untuk menutupi jumlah orang Amerika yang tewas selama pembalasan.[IT/r]