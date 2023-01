Kelompok HAM Internasional Menyerukan Pembebasan Segera Aktivis HAM Bahrain

IslamTimes - Lebih dari dua puluh organisasi hak asasi manusia internasional telah menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat dari aktivis hak asasi manusia terkemuka Bahrain Abduljalil al-Singace, yang menjalani hukuman seumur hidup di kerajaan kecil Teluk Persia setelah pemberontakan rakyat tahun 2011.

Ke-23 kelompok tersebut, termasuk Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD), American for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB), Bahrain Press Association (BPA), Democracy for the Arab World Now (DAWN), PEN International dan Project on Demokrasi Timur Tengah (POMED), meminta otoritas Bahrain untuk segera membebaskan akademisi, aktivis pemenang penghargaan, dan blogger berusia 61 tahun itu.Organisasi-organisasi HAM mengacu pada surat yang mereka tulis pada 13 Agustus tahun lalu, di mana mereka meminta pembebasan Singace segera dan tanpa syarat, serta langkah-langkah agar dia mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, dilindungi dari penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya, dan pekerjaan akademik ditransfer ke keluarganya.Sejauh ini tidak satu pun dari permintaan itu yang dipenuhi atau diakui, dan situasi Singace tetap menjadi salah satu keprihatinan yang semakin meningkat, keluh mereka.Kelompok itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa aktivis Bahrain yang dipenjara itu menderita penglihatan yang berkurang, nyeri dan peradangan pada persendiannya, tremor, dan masalah prostat. Masalah medisnya terus memburuk dalam beberapa bulan terakhir, dan rasa sakit di bahu kirinya semakin meningkat dan penglihatannya semakin memburuk.Organisasi tersebut juga menyuarakan keprihatinan yang ekstrim atas penundaan atau penolakan pengobatan Singace yang berkelanjutan, dan menggambarkannya sebagai upaya hukuman untuk menekannya agar mengakhiri mogok makan.“Kami memperbarui panggilan kami kepada Anda untuk membebaskan Singace segera dan tanpa syarat, dan sementara itu, memastikan bahwa dia ditahan dalam kondisi yang memenuhi standar internasional, menerima pengobatannya tanpa penundaan dan memiliki akses ke perawatan kesehatan yang memadai sesuai dengan etika medis, dan hasil penelitian yang disita secara sewenang-wenang segera dialihkan kepada anggota keluarganya,” kata mereka.Singace adalah salah satu dari lebih dari selusin pengunjuk rasa anti-rezim yang ditangkap dan dihukum atas tuduhan yang dibuat-buat, termasuk diduga “menciptakan kelompok teroris dengan maksud untuk menggulingkan monarki dan mengubah konstitusi.”Dia adalah seorang blogger, peneliti akademis, dan salah satu tokoh terkemuka dalam gerakan anti-monarki di Bahrain.Demonstrasi anti-monarki dimulai pada pertengahan Februari 2011 dan diadakan secara rutin sejak pemberontakan rakyat dimulai.Demonstran menuntut agar rezim Al Khalifah melepaskan kekuasaan, dan sistem yang demokratis dan adil yang mewakili semua warga Bahrain akan didirikan.Rezim Manama yang kejam, bagaimanapun, telah menanggapi tuntutan kesetaraan sosial dengan tangan besi, menekan suara perbedaan pendapat.Pada tanggal 5 Maret 2017, parlemen Bahrain menyetujui persidangan warga sipil oposisi di pengadilan militer dalam tindakan yang dikecam oleh para aktivis hak asasi manusia sebagai sama saja dengan penerapan darurat militer yang tidak diumumkan.Raja, Raja Hamad, meratifikasi amandemen konstitusi pada 3 April 2017, yang menyebabkan penindasan lebih lanjut terhadap perbedaan pendapat politik di pulau kecil Teluk Persia di bawah pengaruh kuat rezim Saudi.[IT/r]