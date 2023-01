Studi: Industri Senjata AS 'Tidak Siap' untuk Perang Konvensional dengan China

IslamTimes - Industri pertahanan AS "tidak siap" untuk "perang konvensional yang berlarut-larut" dengan musuh bebuyutan China atas Taiwan, menurut sebuah studi baru oleh think tank yang berbasis di AS yang diterbitkan Senin (23/1).

Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS) melakukan simulasi latihan perang yang menunjukkan AS akan kehabisan amunisinya, termasuk amunisi jarak jauh yang dipandu dengan presisi, dalam waktu kurang dari seminggu perang dengan China di Selat Taiwan. ."Basis industri pertahanan AS tidak cukup siap untuk lingkungan keamanan kompetitif yang sekarang ada. Saat ini beroperasi dengan tempo yang lebih cocok untuk lingkungan masa damai," kata think tank tersebut dalam laporan tersebut.Menurut laporan tersebut, bantuan militer AS ke Ukraina telah menghabiskan persediaan senjata Departemen Pertahanan AS dan menunjukkan kesulitan yang dapat dihadapi pangkalan industri AS dalam memasok amunisi untuk perang besar.Dikatakan jumlah sistem Javelin yang dikirim ke Ukraina sama dengan jumlah total yang dibangun untuk pelanggan non-AS selama 20 tahun terakhir, menunjukkan ketidakmampuan industri pertahanan negara itu untuk memasok senjata yang cukup untuk konflik jangka panjang.“Masalah utama adalah bahwa pangkalan industri pertahanan AS – termasuk pangkalan industri amunisi – saat ini tidak diperlengkapi untuk mendukung perang konvensional yang berlarut-larut,” kata studi tersebut."Dalam konflik regional besar—seperti perang dengan China di Selat Taiwan—penggunaan amunisi AS kemungkinan akan melebihi stok Departemen Pertahanan AS (DoD) saat ini, yang mengarah ke masalah 'tempat sampah kosong'".Mempertahankan konflik perang jangka panjang akan "sulit", catatnya, terutama karena China "berinvestasi dalam amunisi dan sistem senjata lainnya lima hingga enam kali lebih cepat daripada AS".Studi tersebut, yang mempertimbangkan masukan dari pejabat tinggi militer, pertahanan, dan kongres, serta para pemimpin industri, mengungkapkan bahwa AS lamban dalam mengisi kembali persenjataan militernya.“Sejarah mobilisasi industri menunjukkan bahwa akan membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi basis industri pertahanan untuk memproduksi dan mengirimkan sistem senjata dan amunisi penting dalam jumlah yang cukup dan merekapitalisasi stok yang telah habis digunakan,” katanya.“Bagaimana Anda secara efektif mencegah jika Anda tidak memiliki persediaan yang cukup dari jenis amunisi yang Anda perlukan untuk skenario Selat China-Taiwan,” Seth Jones, wakil presiden senior di CSIS, dikutip. memberi tahu The Wall Street Journal.“Intinya adalah basis industri pertahanan, menurut penilaian saya, tidak siap untuk lingkungan keamanan yang sekarang ada,” tambah Jones.Studi tersebut menyalahkan prosedur kontrak militer yang sudah ketinggalan zaman dan birokrasi yang lambat untuk masalah yang dihadapi industri senjata AS."Kekurangan ini akan membuat sangat sulit bagi Amerika Serikat untuk mempertahankan konflik yang berlarut-larut," kata laporan itu. “Mereka juga menyoroti bahwa pangkalan industri pertahanan AS tidak memiliki kapasitas lonjakan yang memadai untuk perang besar.”Washington adalah pendukung dan pemasok senjata internasional terpenting Taiwan, meskipun tidak ada hubungan diplomatik formal.Penjualan senjata AS ke Taiwan terus-menerus mengganggu hubungan Beijing dengan Washington, yang telah memburuk dengan cepat dalam beberapa tahun terakhir.China memiliki kedaulatan atas China Taipei, dan di bawah kebijakan "Satu China", hampir semua negara dunia mengakui kedaulatan itu, yang berarti mereka tidak akan menjalin kontak diplomatik langsung dengan pemerintah yang memproklamirkan diri di Taipei.