Thinktank “Israel”: Politik Internal “Israel” Dapat Membahayakan Hubungan AS

“Di ranah geo-strategis, kami mengidentifikasi hubungan khusus dengan AS sebagai tantangan terbesar di hadapan para pembuat keputusan,” kata Managing Director INSS Tamir Hayman. “Setiap kerusakan [hubungan] akan segera berdampak pada kemampuan Zionis ‘Israel’ untuk menangani semua arena lainnya.”Laporan tersebut secara umum menyoroti apa yang disebutnya “ancaman” dari Iran, Hizbullah atau dari konflik yang sedang berlangsung dengan Palestina.Laporan untuk tahun 2023 memperingatkan bahwa hubungan dengan AS, jika tidak dikelola dengan baik, dapat memburuk ke titik tertentu di masa depan sehingga dapat berdampak negatif terhadap kepentingan "keamanan nasional" yang kritis untuk entitas Zionis "Israel", seperti dengan Iran dan Palestina. .Menurut INSS, ada beberapa hambatan negatif yang perlu dihadapi oleh entitas Zionis “Israel” dalam hubungannya dengan Washington ke depan yang dapat mengubah apa yang telah menjadi dukungan bipartisan untuk entitas tersebut selama beberapa dekade.Laporan tersebut memperingatkan bahwa jika entitas Zionis “Israel” dipandang oleh AS bergerak lebih ke arah otoritarianisme berdasarkan perombakan yudisial yang diusulkan saat ini, yang dapat mengarah pada pengurangan hak minoritas Zionis “Israel” dan merugikan kepentingan Palestina, hal ini dapat secara permanen mengasingkan banyak orang Amerika. yang telah mendukung Tel Aviv di masa lalu.“Bahaya terhadap ketahanan internal Zionis ‘Israel’ berasal dari kemungkinan pemerintah ‘Israel’ mengubah kebijakannya di bidang hukum, mengenai norma liberal dan kebijakan keamanan internal,” kata laporan itu.Laporan tersebut mengatakan bahwa Tel Aviv sudah dapat melihat pengurangan "diskon" tradisionalnya. Hal ini pada gilirannya dapat mulai "membahayakan" dukungan Amerika secara menyeluruh, yang secara tradisional mencakup bantuan senjata dan militer, pembagian intelijen, dukungan ekonomi umum dan dukungan diplomatik, termasuk di PBB, katanya.Sebagian, ini karena potensi masalah antara AS dan entitas Zionis "Israel" jauh melampaui perdebatan internal Zionis "Israel" atas pemisahan kekuasaan entitas tersebut, kata laporan itu.“Meningkatnya polarisasi dan ekstremisme dari dua ujung spektrum politik di AS mengikis basis dukungan politik untuk Zionis ‘Israel’,” katanya. “Kubu progresif generasi muda merebut posisi yang menolak legitimasi Zionis 'Israel' dan Zionisme, yang dalam konsepsinya merupakan contoh tertinggi neo-kolonialisme, di samping tumbuhnya antisemitisme dan rasisme, mengurangi legitimasi dan pendirian dari mana Zionis 'Israel ' telah mendapat manfaat selama bertahun-tahun.”Ini berarti bahwa baik di partai Demokrat maupun Republik, kelompok anti-Zionis “Israel” atau antisemit yang pernah terdegradasi ke sayap ekstrim dengan sedikit pengaruh sebenarnya mendapatkan suara yang lebih besar, menurut laporan tersebut.Beberapa Demokrat melihat entitas "Israel" dalam istilah neo-kolonialis, katanya. Artinya, segala sesuatu dimulai dari sudut pandang yang lebih negatif. Pada saat yang sama, beberapa Republikan curiga terhadap orang Amerika non-Kristen dan menggunakan uang AS dan kekuatan militer untuk membantu sekutu di luar negeri, termasuk entitas "Israel".Selain itu, laporan tersebut mengatakan bahwa kedua belah pihak, pada tingkat yang berbeda, dimatikan oleh seberapa dekat hubungan entitas tersebut dengan China dan Rusia, termasuk dalam berbagi teknologi canggih.Jika entitas dianggap bersekutu dengan saingan otoriter AS, sambil mengurangi pemeriksaan dan keseimbangan demokrasi yudisial untuk melindungi minoritas dan Palestina, mungkin ada "badai sempurna" yang secara radikal dapat mengubah perasaan Amerika tentang Zionis "Israel".[IT/r]