Negara Bagian AS Memperingatkan Biden tentang 'Teroris'

IslamTimes - Ada ancaman teroris akut di bagian selatan Amerika yang sejauh ini gagal diidentifikasi oleh pemerintah AS sebagai krisis, klaim 21 jaksa agung negara bagian di AS dalam sebuah surat. Di dalamnya, mereka meminta pihak berwenang di Washington untuk secara resmi menunjuk kartel narkoba Meksiko sebagai organisasi teroris, dengan alasan bahwa berbagai kelompok kriminal di seberang perbatasan telah secara efektif menciptakan angkatan bersenjata mereka sendiri.

Jaksa Agung dari 21 negara bagian di AS menginginkan kartel narkoba Meksiko ditetapkan sebagai organisasi teroris.Surat tersebut, tertanggal 8 Februari dan dipelopori oleh Jaksa Agung Virginia Jason S. Miyares, dibuka dengan gambaran suram tentang masalah narkoba AS yang, klaim AG, telah menewaskan lebih dari 100.000 orang Amerika selama setahun terakhir. Para pejabat mencatat bahwa sekitar 66% dari kematian ini terkait dengan opioid sintetik fentanil dan sejenisnya, yang mereka gambarkan sebagai "momok mematikan".Perwakilan dari 21 negara bagian, mengutip laporan Drug Enforcement Administration (DEA) AS, menulis bahwa produsen utama fentanil dan opioid sintetik serupa adalah kartel narkoba Meksiko, yang paling menonjol adalah Kartel Sinaloa dan Kartel Generasi Baru Jalisco (CJNG).“Kartel narkoba Meksiko pada dasarnya melakukan perang kimia terhadap orang Amerika sehari-hari yang memengaruhi setiap komunitas, kota, dan kota di negara kita,” kata jaksa agung.Mereka melanjutkan dengan menekankan bahwa selain fentanil yang merugikan masyarakat Amerika, kartel narkoba “telah mengembangkan angkatan bersenjata yang terorganisir dengan baik untuk melindungi perdagangan mereka yang tercela dari saingan dan dari pemerintah Meksiko.” Menurut surat itu, keberadaan tentara narkoba semacam itu tepat di seberang bagian selatan perbatasan AS-Meksiko menimbulkan "ancaman terhadap keamanan nasional kita yang jauh lebih besar daripada perusahaan penyelundupan narkoba pada umumnya," dengan aktivitas mereka di Meksiko yang panjang dari "pemberontakan kekerasan."“Sampai saat ini, belum ada tindakan yang diambil” untuk mengatasi ancaman tersebut secara efektif, surat kepada presiden menyimpulkan.Menyampaikan pidato kenegaraannya pada hari Selasa, Presiden Biden membual bahwa otoritas AS telah menyita lebih dari 23.000 pound (10.433 kilogram) fentanil selama beberapa bulan terakhir. Dia juga meminta Kongres untuk memulai "gelombang besar" guna menghentikan aliran obat mematikan itu ke AS.[IT/r]