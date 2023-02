Ramzy Baroud: Israel Berjuang Keras Mempertahankan Posisi Koheren di Rusia & Ukraina

Islam Times - Ramzy Baroud dalam sebuah artikel analisa yang diturunkan The Palestinian Information Center mengatakan Israel telah berjuang keras selama setahun penuh untuk mengartikulasikan posisi yang jelas dan tegas terkait perang Rusia-Ukraina.

Alasan di balik posisi Israel yang tampaknya membingungkan, menurut Baroud, adalah bahwa mereka akan kalah, terlepas dari hasilnya. Tetapi apakah Israel adalah pihak yang netral? tanyanya.BAroud meneruskan bahwa Israel merupakan rumah bagi hampir sejuta warga berbahasa Rusia, sepertiga di antaranya tiba dari Ukraina tidak lama sebelum dan segera setelah runtuhnya Uni Soviet. Orang-orang Israel dengan akar budaya dan bahasa yang dalam di tanah air mereka yang sebenarnya adalah konstituen kritis dalam politik Israel yang terpolarisasi. Setelah bertahun-tahun terpinggirkan setelah kedatangan pertama mereka di Israel, sebagian besar pada tahun 1990-an, mereka berhasil membuat partai mereka sendiri dan, akhirnya, memberikan pengaruh langsung pada politik Israel. Pemimpin ultranasionalis berbahasa Rusia dari partai sayap kanan Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman, adalah hasil langsung dari pengaruh politik yang berkembang di daerah pemilihan ini.Sementara beberapa pemimpin Israel memahami bahwa Moskow memegang banyak kartu penting, baik di Rusia sendiri atau di Timur Tengah, yang lain lebih mengkhawatirkan pengaruh orang Yahudi Rusia, Ukraina, dan Moldova di Israel. Segera setelah dimulainya perang, Menteri Luar Negeri Israel saat itu Yair Lapid menyatakan posisi yang mengejutkan banyak orang Israel dan, tentu saja, Rusia."Serangan Rusia di Ukraina merupakan pelanggaran serius terhadap tatanan internasional," kata Lapid. "Israel mengutuk serangan ini."Menurut Baroud, ironi dalam kata-kata Lapid terlalu gamblang untuk dijelaskan lebih lanjut; cukup untuk mengatakan bahwa Israel telah melanggar lebih banyak resolusi PBB - "tatanan internasional" - daripada negara lain mana pun di dunia. Pendudukan militernya atas Palestina juga dianggap sebagai yang terlama dalam sejarah modern. Tapi Lapid tidak peduli dengan "tatanan internasional". Audiens sasarannya adalah orang Israel — sekitar 76 persen dari mereka menentang Rusia dan mendukung Ukraina — dan Washington, yang mendikte semua sekutunya bahwa setengah posisi dalam masalah tersebut tidak dapat diterima.Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Politik, Victoria Nuland, sempat memperingatkan Israel Maret lalu bahwa mereka harus memiliki posisi yang jelas mengenai masalah ini, dan "bergabung dengan sanksi keuangan" terhadap Rusia jika "Anda [pemerintah di Tel Aviv] tidak ingin menjadi surga terakhir untuk uang kotor."Saat jutaan orang Ukraina melarikan diri dari negara mereka, ribuan orang mendarat di Israel. Awalnya, kabar tersebut disambut baik oleh pemerintah Israel yang khawatir dengan fenomena mengkhawatirkan Yordim, atau migrasi ke luar negeri. Karena banyak pengungsi Ukraina bukan orang Yahudi, hal ini menimbulkan dilema bagi Israel. The Times of Israel melaporkan pada 10 Maret bahwa "rekaman yang ditayangkan oleh saluran berita Channel 12 menunjukkan sejumlah besar orang di dalam salah satu terminal bandara [Ben Gurion], dengan anak-anak kecil tidur di lantai dan di korsel bagasi, serta wanita tua yang dirawat setelah pingsan." Lalu pada bulan Januari, Kementerian Aliyah dan Integrasi Israel memutuskan untuk menangguhkan hibah khusus bagi pengungsi Ukraina.Sementara itu, papar Baroud, posisi politik Israel tampak bertentangan. Sementara Lapid tetap berkomitmen pada sikap anti-Rusia, Perdana Menteri saat itu Naftali Bennett mempertahankan nada lebih damai, terbang ke Moskow pada 5 Maret untuk berkonsultasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Konon kunjungan itu atas permintaan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. Belakangan, Bennet menuduh bahwa Zelenskyy telah memintanya untuk mendapatkan janji dari Putin untuk tidak membunuhnya. Meskipun klaim tersebut, yang dibuat beberapa bulan setelah pertemuan tersebut, ditolak keras oleh Kyiv, hal tersebut menggambarkan ketidaksesuaian kebijakan luar negeri Israel selama konflik.Baroud melanjutkan, sejak fase awal perang Ukraina, Israel ingin menjadi mediator, menawarkan berulang kali menjadi tuan rumah pembicaraan antara Rusia dan Ukraina di Yerusalem. Ia ingin mengkomunikasikan beberapa pesan: mengilustrasikan kemampuan Israel menjadi pemain penting dalam urusan dunia; meyakinkan Moskow bahwa Tel Aviv tetap menjadi pihak yang netral; untuk membenarkan Washington mengapa, sebagai sekutu utama AS, tetap pasif karena kurangnya dukungan langsung ke Kyiv; dan, j mencetak poin politik, melawan warga Palestina dan komunitas internasional, bahwa Yerusalem yang diduduki adalah pusat kehidupan politik Israel.Langkah pertama Israel gagal. Adalah Turki, bukan Israel, yang dipilih oleh kedua belah pihak untuk peran ini.Pada April 2022, video mulai bermunculan di media sosial tentang orang Israel yang bertempur bersama pasukan Ukraina. Meskipun tidak ada konfirmasi resmi dari Tel Aviv, hal itu mengisyaratkan bahwa sedang terjadi pergeseran posisi Israel. Ini berkembang selama berbulan-bulan untuk akhirnya mengarah pada perubahan besar ketika, pada bulan November, Israel dilaporkan memberikan izin kepada anggota NATO untuk memasok Ukraina dengan senjata yang mengandung teknologi Israel.Selain itu, tulis Baroud, Haaretz melaporkan bahwa Israel telah setuju untuk membeli "bahan strategis" senilai jutaan dolar untuk operasi militer Ukraina. Dengan kata lain, Israel telah mengakhiri segala kemiripan netralitas dalam perang.Selalu waspada atas posisi genting Israel, Moskow mengirimkan pesannya sendiri ke Tel Aviv. Pada bulan Juli, para pejabat Rusia mengatakan bahwa Moskow berencana menutup cabang Rusia dari Badan Yahudi untuk Israel, badan utama yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi migrasi Yahudi ke Israel dan Palestina yang diduduki.Kembalinya Benjamin Netanyahu sebagai perdana menteri pada bulan Desember dimaksudkan untuk mewakili pergeseran kembali ke netralitas. Namun, pemimpin sayap kanan Israel berjanji dalam wawancara dengan CNN dan saluran LCI Prancis masing-masing pada 1 dan 5 Februari, bahwa dia akan "mempelajari pertanyaan ini [memasok Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Iron Dome] sesuai dengan kepentingan nasional kita." Sekali lagi, Moskow memperingatkan bahwa Rusia "akan menganggap [senjata Israel di Ukraina] sebagai target yang sah untuk angkatan bersenjata Rusia."Saat Rusia dan Iran meningkatkan kerja sama militer mereka, Israel merasa dibenarkan untuk menjadi lebih terlibat. Pada bulan Desember, Voice of America melaporkan pertumbuhan eksponensial dalam penjualan senjata Israel, sebagian karena kesepakatan dengan Kerjasama Lockheed Martin AS, salah satu pemasok senjata utama AS ke Ukraina. Bulan berikutnya, Le Monde melaporkan bahwa, "Israel dengan hati-hati membuka persenjataannya sebagai tanggapan atas tuntutan mendesak Kyiv."Masa depan akan mengungkapkan lebih banyak tentang peran Israel dalam perang Rusia-Ukraina. Namun, yang cukup jelas untuk saat ini bukan lagi pihak yang netral, meski pemerintah di Tel Aviv terus mengulangi klaim tersebut, tandas BAroud.[IT/AR]