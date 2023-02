Pemimpin Partai Prancis Mengecam 'Pidato Hollywood' Biden

IslamTimes - Janji Presiden AS Joe Biden untuk membela "kebebasan" di Ukraina adalah murni propaganda, kata pemimpin partai politik Prancis 'The Patriots' (Les Patriotes), Florian Philippot, pada Selasa (21/2). Komentar itu muncul setelah Biden berpidato tentang konflik Ukraina-Rusia saat berkunjung ke Polandia pada hari yang sama.

Florian Philippot, yang memimpin 'The Patriots', mengecam presiden AS setelah dia berjanji untuk membela Ukraina“Bisakah kamu berhenti menyuapi kami dengan pidato Hollywood?!” Philippot menulis di Twitter. “‘Kebebasan rakyat dan demokrasi’ seperti di Libya, Kosovo, Irak…?! Hentikan."Politisi itu mengklaim bahwa "tingkat histeria perang di TV Prancis sangat buruk," dan membandingkan retorikanya dengan retorika media AS ketika pasukan Amerika menginvasi Irak pada tahun 2003 di bawah Presiden George W. Bush. “Propaganda bodoh yang sama, kebohongan yang sama,” tambah Philippot.Politisi konservatif ini dikenal sangat menentang keputusan pemerintah Prancis untuk memasok senjata ke Kiev. Philippot berpendapat bahwa dukungan Washington untuk pasukan Ukraina semakin mendekatkan dunia ke konflik global.Biden melakukan perjalanan mendadak ke Kiev pada hari Senin sebelum melakukan perjalanan ke Polandia, di mana dia bersumpah bahwa "Ukraina tidak akan pernah menjadi kemenangan bagi Rusia." Janji itu datang beberapa hari setelah Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin menegaskan bahwa Washington akan mendukung Kiev "selama diperlukan."Moskow meluncurkan operasi militernya di Ukraina hampir setahun yang lalu, mengutip kebutuhan untuk melindungi rakyat Donbass dan kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan perjanjian damai Minsk 2014-2015.Dalam pidatonya kepada Majelis Federal Rusia dan pejabat senior lainnya pada hari Selasa (21/2), Presiden Vladimir Putin menegaskan bahwa tahun lalu Kiev telah merencanakan "tindakan hukuman" lain untuk merebut kembali Donbass secara paksa, setelah gagal melakukannya pada tahun 2014.Putin berpendapat bahwa serangan Rusia ditujukan untuk mencegah serangan yang akan datang, yang menurutnya telah didukung sebelumnya oleh Barat.[IT/r]