Pemimpin Ansarullah: AS Memperpanjang Perang Yaman, Pasukan Pendudukan Harus Diusir dari Tanah Kita

IslamTimes - Pemimpin gerakan revolusioner Ansarullah Yaman Sayyid Abdul Malik Al-Houthi menegaskan bahwa “Amerika Serikat sengaja memperpanjang bencana kemanusiaan terburuk di dunia di Yaman untuk meraup keuntungan besar dari kesepakatan senjata dengan Arab Saudi dan sekutu regionalnya, yang terlibat dalam perang yang menghancurkan negara.”

Al-Houthi membuat pernyataan tersebut dalam pidato yang disiarkan televisi pada hari Kamis (23/2) ketika masyarakat menghadiri sebuah upacara di ibu kota Yaman, Sana'a untuk memberi penghormatan kepada mendiang ketua Dewan Politik Tertinggi Yaman Saleh Al-Sammad.“AS mencoba mengambil keuntungan dari krisis Yaman yang berkepanjangan. Washington telah mendapat keuntungan besar dari perang melalui kesepakatan senjata [dengan rezim Riyadh dan sekutunya]. Negarawan AS berniat untuk memasang negara bawahan di Yaman untuk membawa negara itu di bawah kendali mereka. Mereka tidak memiliki niat baik sama sekali,” kata Al-Houthi.Dia lebih lanjut menggarisbawahi bahwa “AS terus menorpedo setiap inisiatif oleh Kesultanan Oman dan lainnya untuk memulihkan perdamaian dan stabilitas nasional ke Yaman.”“Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Emirat Arab perlu mengambil komitmen dalam perjanjian apa pun di masa depan. Cadangan alam Yaman telah diduduki oleh koalisi agresi yang dipimpin Saudi, dan aliansi tersebut bertanggung jawab untuk merampas hasil penjualan Yaman,” tambah pemimpin Yaman itu.Secara paralel, Al-Houthi menyebutkan bahwa “Kita tidak dapat menerima kehadiran pasukan pendudukan di tanah Yaman, karena penempatan mereka berarti campur tangan dalam urusan dalam negeri kita. Kita tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk mengusir pasukan pendudukan Amerika dan Inggris dari negara kita.”Dia menggarisbawahi bahwa Washington mengarahkan kampanye militer yang menghancurkan terhadap Yaman, menekankan bahwa rezim Riyadh dan Abu Dhabi hanya menjalankan perintahnya.“AS yang memprovokasi pejabat Saudi untuk membunuh Al-Sammad [dalam serangan udara drone pada akhir April 2018]. Orang Amerika juga telah memerintahkan serangan bom yang dipimpin Saudi terhadap berbagai wilayah Yaman sejak agresi dimulai pada Maret 2015,” katanya.“Koalisi Saudi secara keliru mengira akan mampu mematahkan tekad bangsa Yaman melalui pembunuhan yang ditargetkan oleh Al-Sammad. Hasilnya sangat berbeda dari yang diharapkan, dan pembunuhan Al-Sammad membuat orang Yaman lebih bertekad dan berani dalam perjuangan mereka melawan agresor,” kata pemimpin Ansarullah itu.Selain itu, Al-Houthi mencela tingkat kebrutalan koalisi pimpinan Saudi, dengan menyatakan, “Agresi aliansi telah melakukan kejahatan dan tindakan biadab yang benar-benar mengerikan dan mengerikan di Yaman di bawah naungan AS, rezim Zionis 'Israel' dan Inggris. . Tidak ada yang bisa membenarkan kejahatan mereka.”Dia menggarisbawahi bahwa Yaman menuntut pelepasan asetnya yang dibekukan di luar negeri, dan Angkatan Bersenjata Yaman telah meningkatkan kemampuan militer mereka dalam menghadapi agresi yang dipimpin Saudi.“Masalah kemanusiaan harus diberikan prioritas utama di atas hal-hal lain selama negosiasi untuk mengakhiri perang Yaman. AS harus menerima kenyataan bahwa mereka adalah penjajah dan terlibat dalam serangan gencar yang dipimpin Saudi terhadap Yaman. Itu tidak dapat menampilkan dirinya sebagai perantara perdamaian,” kata Al-Houthi.Di tempat lain dalam sambutannya, pemimpin Ansarullah menyoroti dukungan gigih negara Yaman untuk Palestina yang tertindas, dan mengecam negara-negara Arab tertentu untuk normalisasi hubungan dengan entitas apartheid Zionis “Israel”.“AS adalah mitra dalam kekejaman Zionis 'Israel' terhadap Palestina. Warga Palestina telah dilucuti dari hak-hak dasar mereka. Entitas Zionis adalah musuh terburuk dunia Muslim. Rezim adalah musuh nomor satu semua orang Arab, dan telah menunjukkan kebrutalan dan agresinya terhadap warga Palestina dan negara-negara Lebanon,” pungkasnya.[IT/r]