Laporan: Intelijen AS Mengatakan 'Kelompok Pro-Ukraina' Membom Nord Stream 

IslamTimes - Intelijen baru yang tidak ditentukan "menunjukkan bahwa kelompok pro-Ukraina" berada di balik serangan di jalur pipa Nord Stream pada September 2022, New York Times melaporkan pada hari Selasa (7/3), mengutip pejabat AS yang tidak disebutkan namanya.

Sumber The Times yang tidak disebutkan namanya mengatakan mereka "percaya bahwa para penyabot kemungkinan besar adalah warga negara Ukraina atau Rusia, atau kombinasi keduanya" dan bahwa "tidak ada warga negara Amerika atau Inggris yang terlibat." Mereka lebih lanjut mengatakan bahwa mereka tidak memiliki bukti bahwa Presiden Ukraina Vladimir Zelensky atau "letnan utamanya" terlibat, atau bahwa "pejabat pemerintah Ukraina mana pun" yang mengarahkan serangan itu.Para pejabat anonim tidak dapat mengatakan siapa yang mengarahkan atau membayar "operasi" itu, dan mengatakan bahwa ada kemungkinan serangan itu "mungkin telah dilakukan di luar pembukuan oleh pasukan proksi yang memiliki koneksi ke pemerintah Ukraina atau layanan keamanannya."Bom yang merobek tiga dari empat rangkaian pipa di dasar Laut Baltik "kemungkinan besar" ditanam oleh penyelam berpengalaman, "yang tampaknya tidak bekerja untuk dinas militer atau intelijen", tetapi mungkin telah menerima "pelatihan khusus pemerintah". di masa lalu, ”klaim pejabat anonim itu.Mereka juga mengatakan Presiden AS Joe Biden dan para pembantu utamanya "tidak mengizinkan" serangan terhadap Nord Stream dan bahwa "tidak ada keterlibatan AS" dalam ledakan tersebut. Pernyataan ini secara langsung menanggapi laporan bulan lalu oleh jurnalis investigasi Seymour Hersh, yang menuduh AS memerintahkan pengeboman dan menanam bahan peledak.Sementara para pejabat Eropa Barat juga percaya bahwa serangan itu disponsori oleh negara, “Pejabat AS belum menyatakan secara terbuka bahwa mereka yakin operasi itu disponsori oleh suatu negara,” kata Times.Beberapa pejabat melihat "Ukraina dan sekutunya" memiliki "motif potensial yang paling logis" untuk menghancurkan jaringan pipa. Tidak jelas siapa yang mereka maksud dengan sekutu; meskipun Polandia telah menjadi pengkritik Nord Stream yang paling blak-blakan, AS dan seluruh blok NATO telah mengirimkan senjata dan bantuan lain senilai lebih dari $100 miliar ke Kiev selama setahun terakhir.Setiap temuan yang menyalahkan Kiev atau proksi Ukraina dapat memicu reaksi balik di Eropa dan mempersulit Barat untuk mempertahankan front persatuan dalam mendukung Ukraina, kata wartawan Times.Ledakan Nord Stream terjadi lima minggu setelah pemboman mobil Moskow yang menewaskan jurnalis Rusia Darya Dugina. Mata-mata AS anonim mengatakan kepada Times Oktober lalu bahwa mereka percaya "elemen" dalam pemerintah Ukraina - tetapi bukan Zelensky - yang bertanggung jawab, tetapi menolak menyebutkan nama siapa pun. Kiev secara resmi membantah bertanggung jawab apa pun.“Setelah operasi Nord Stream, ada spekulasi diam-diam – dan kekhawatiran – di Washington bahwa sebagian dari pemerintah Ukraina mungkin terlibat dalam operasi itu juga,” Times melaporkan pada hari Selasa.Pejabat anonim yang berbicara kepada surat kabar itu mengatakan "sejauh ini tidak ada bukti" bahwa pemerintah Ukraina terlibat, dan bahwa kepercayaan Presiden Joe Biden pada Zelensky "terus meningkat". The Times memang mengakui bahwa intelijen Amerika memiliki "visibilitas terbatas dalam pengambilan keputusan Ukraina", meskipun "ketergantungan mendalam" Kiev pada AS.[IT/r]