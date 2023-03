AS Menjatuhkan Sanksi Baru terhadap Iran, Menargetkan Entitas dan Individu

IslamTimes - Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi pada empat entitas dan tiga individu atas dugaan keterlibatan mereka dalam jaringan pengadaan yang konon mendukung program kendaraan udara tak berawak (UAV) Iran.

Departemen Keuangan AS mengklaim bahwa jaringan itu "beroperasi atas nama" Kementerian Pertahanan Iran.Menurut laporan itu, mereka yang terkena tindakan koersif berbasis di Iran dan Turki, dan terlibat dalam "pengadaan peralatan, termasuk mesin pesawat nirawak (UAV) asal Eropa untuk mendukung program UAV dan senjata Iran."Sanksi membekukan aset AS dari mereka yang ditargetkan dan umumnya melarang orang Amerika untuk berurusan dengan mereka.Awal bulan ini, Washington menjatuhkan sanksi pada jaringan lain yang diduga berbasis di China, mengklaim itu membantu Iran dalam pengadaan UAV.Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS mengatakan pada 9 Maret bahwa jaringan lima perusahaan dan satu individu "bertanggung jawab atas penjualan dan pengiriman ribuan komponen kedirgantaraan, termasuk komponen yang dapat digunakan untuk aplikasi UAV ."Sanksi datang di tengah tuduhan AS bahwa Republik Islam menyediakan Rusia dengan pesawat nirawak untuk digunakan oleh Moskow melawan Ukraina.Republik Islam, pada kesempatan berulang kali, dengan tegas menolak tuduhan Washington, dengan mengatakan tidak menjual senjata dan pesawat nirawak untuk digunakan dalam perang melawan Ukraina.Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian mengatakan Iran telah memberi Rusia sejumlah drone, tetapi pengiriman itu dilakukan beberapa bulan sebelum perang di Ukraina.[IT/r]