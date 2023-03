Tidak seperti AS, Kehadiran Penasihat Militer Iran di Suriah atas Permintaan Pemerintah Suriah

IslamTimes - Seorang diplomat senior Iran mengatakan pasukan militer Iran memainkan peran penasehat di Suriah atas permintaan Damaskus, tidak seperti pasukan Amerika yang dikerahkan ke negara itu tanpa persetujuan pemerintah Suriah.

Ditanya apakah Iran akan meninggalkan Suriah, Kamal Kharrazi, kepala Dewan Strategis Hubungan Luar Negeri Iran, mengatakan pada hari Rabu (22/3) bahwa kehadiran Iran di Suriah bersifat penasehat, tidak seperti kehadiran AS dan Turki di negara itu, menekankan bahwa kehadiran negaranya adalah berlangsung atas undangan pemerintah Suriah.Dia menekankan bahwa masa depan misi penasihat Iran di Suriah bergantung pada situasi di negara yang dilanda perang itu.Kharrazi membuat pernyataan tersebut selama pertemuan dengan media di Libanon ke tempat yang dia tuju setelah perjalanannya ke Suriah di mana dia bertemu dengan Presiden Bashar al-Assad.Di tempat lain dalam sambutannya, dia berjanji bahwa tidak ada kejahatan Zionis Israel yang dilakukan terhadap penasihat Iran di Suriah yang tidak akan terjawab.Iran mempertahankan misi penasihat di Suriah atas permintaan Damaskus dengan tujuan membantu negara Arab yang dilanda perang itu menyingkirkan militan yang didukung asing, yang telah berperang melawan pemerintah Suriah yang dipilih secara demokratis sejak 2011.Pada 2017, bantuan penasehat Iran membantu Suriah mengalahkan kelompok teroris Daesh.Letnan Jenderal Qassem Soleimani, yang tewas dalam serangan udara AS di dekat Bandara Internasional Baghdad pada Januari 2020, memainkan peran kunci dalam kekalahan kelompok Takfiri.Zionis Israel telah menjadi pendukung utama kelompok teroris yang beroperasi di tanah Suriah dan telah menargetkan posisi penasihat militer Iran serta tentara Suriah dan kelompok perlawanan yang telah memerangi teroris.Sementara itu, sekutu utama Israel, AS, selama bertahun-tahun telah mengerahkan pasukan dan peralatan ke Suriah timur laut, dengan Pentagon mengklaim bahwa pengerahan itu bertujuan untuk mencegah ladang minyak di daerah yang bergolak jatuh ke tangan teroris Daesh (ISIS/ISIL).Damaskus, bagaimanapun, menyatakan pengerahan itu dirancang untuk menjarah sumber daya alam negara yang kaya. Mantan presiden AS Donald Trump mengakui dalam beberapa kesempatan bahwa pasukan Amerika berada di negara Arab untuk kekayaan minyaknya.Turki juga telah mengerahkan pasukan di Suriah yang melanggar kedaulatan negara Arab dan integritas teritorial.Teroris yang didukung Ankara dikerahkan ke Suriah timur laut pada Oktober 2019 setelah pasukan militer Turki melancarkan invasi lintas perbatasan yang telah lama terancam dalam upaya yang dinyatakan untuk mendorong militan Unit Perlindungan Rakyat (YPG) menjauh dari daerah perbatasan. Ankara memandang YPG sebagai organisasi teroris yang terkait dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang tumbuh di dalam negeri, yang telah mencari wilayah otonomi Kurdi di Turki sejak 1984.Suriah menganggap kehadiran Turki di tanahnya ilegal.[IT/r]