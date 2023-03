Laporan: AS Mengerahkan Pasukan untuk Menghadapi 'Ancaman Rusia dan China'

IslamTimes - Pentagon telah mulai mengatur ulang pasukan dan peralatan militer AS di seluruh dunia sebagai kekuatan balasan melawan pasukan Rusia dan China.

Komando militer AS mengirim pesawat canggih ke Eropa dan Pasifik, Wall Street Journal melaporkan pada hari Kamis (23/3).Surat kabar itu mengatakan Pentagon akan memindahkan pesawat serang A-10 milik militer yang berusia puluhan tahun ke Timur Tengah untuk menggantikan pesawat yang lebih canggih yang dipindahkan dari sana ke Eropa dan Pasifik.Pengerahan kembali pesawat, yang diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa minggu mendatang, berarti bahwa AS akan memesan pesawat yang lebih canggih untuk melawan apa yang Pentagon anggap sebagai ancaman baru dari Rusia dan China, sementara pesawat yang lebih tua dianggap cukup untuk melindungi setiap ancaman. kepentingan AS di Timur Tengah.“Yang terpenting adalah mendapatkan pesawat yang paling cocok ke Pasifik untuk tantangan ancaman yang lebih tinggi,” kata WSJ mengutip pensiunan mayor jenderal Angkatan Udara AS Larry Stutzriem. AS dan beberapa sekutunya telah menyatakan keprihatinan atas kemungkinan ekspansionisme militer China di kawasan Pasifik.Washington menganggap China sebagai “ancaman mondar-mandir,” menurut dokumen National Defense Review yang dirilis oleh Pentagon tahun lalu – secara efektif berarti bahwa AS melihat negara Asia sebagai saingan “kepentingan dan nilai-nilainya,” menurut Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin.Dalam dokumen yang sama, Rusia digambarkan sebagai "ancaman akut". Pesawat jet tempur AS dan Rusia secara teratur terbang di atas Suriah – WSJ mengutip pejabat AS yang menggambarkan pasukan Rusia sebagai “semakin agresif.”Menyusul penarikan militer AS dari Afghanistan pada tahun 2021, pasukan Amerika telah mempertahankan kehadiran pasukan laut dan darat yang kecil namun penting di Timur Tengah, yang terkonsentrasi di Irak dan negara-negara tetangganya.Awal bulan ini, kepala Pentagon mengumumkan rencana Washington untuk mempertahankan kehadiran militernya di Irak yang dimulai dengan invasi AS ke negara Arab pada tahun 2003 dan berlanjut selama 20 tahun sejak itu, menyebabkan ratusan ribu orang tewas."Amerika Serikat akan terus memperkuat dan memperluas kemitraan kami dalam mendukung keamanan, stabilitas, dan kedaulatan Irak," kata Austin dalam kunjungan mendadak ke ibukota Irak, Baghdad.Sejak pasukan pimpinan AS menggulingkan rezim sebelumnya di Irak, negara tersebut telah diatur sendiri di bawah sistem pembagian kekuasaan. AS menarik pasukannya pada tahun 2011, mengklaim telah mengakhiri misi tempurnya di Irak; namun, sekitar 2.500 tentara AS masih berada di dalam negara Arab itu dalam apa yang disebut Washington sebagai misi "penasihat". Austin, mantan kepala pasukan militer AS di Timur Tengah, pada 2011 mengklaim bahwa pasukan AS telah mencapai tujuan militer mereka di wilayah tersebut.[IT/r]