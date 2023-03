Ex-Menlu AS: Biden Membuat Kesalahan 'Besar' pada China 

IslamTimes - Pemerintah AS membuat "kesalahan strategis yang sangat besar" dengan meremehkan pentingnya hubungan Rusia-China yang berkembang pesat, Mike Pompeo, yang menjabat sebagai menteri luar negeri di bawah mantan presiden Donald Trump, telah memperingatkan.

Gedung Putih telah gagal mencegah "pernikahan" antara Moskow dan Beijing, klaim Mike PompeoAliansi antara Moskow dan Beijing “mungkin pernikahan senapan, tetapi mereka masih menikah,” kata Pompeo kepada Fox News pada hari Rabu (22/3).“Mendengar Gedung Putih mengecilkan ini seolah-olah itu remeh atau tidak penting adalah kesalahan strategis yang sangat besar,” tambahnya.Pompeo, yang berbicara beberapa jam setelah Presiden China Xi Jinping menyelesaikan kunjungan penting ke Moskow, di mana banyak kesepakatan ditandatangani, menekankan bahwa China telah “mendapatkan energi dengan harga diskon” dari Rusia."Berpikir tentang itu. Perusahaan manufaktur Amerika membayar biaya pengiriman penuh untuk energi hari ini dan China mendapatkan diskon 15,20% untuk setiap barel minyak, yang memungkinkan mereka untuk terus membuang produk mereka di Amerika,” jelasnya.Mantan menteri luar negeri itu juga mengklaim bahwa "setidaknya untuk hari ini, Partai Komunis China memberikan bantuan mematikan ke Ukraina, hampir pasti." Dia rupanya merujuk pada pasukan Rusia yang memerangi Ukraina, bukan Kiev sendiri. Senjata untuk Ukraina disediakan oleh AS dan sekutu NATO-nya, bersama dengan dana, intelijen, dan pelatihan untuk pasukan.Beijing sebelumnya telah membantah klaim bahwa pihaknya memasok atau berencana untuk memasok senjata ke Moskow di tengah konfliknya dengan Kiev, menyebut tuduhan Washington itu "salah". Rusia juga bersikeras bahwa mereka mengandalkan persenjataan buatan lokal dalam operasi militernya.“Sekarang, pemerintahan Biden telah gagal. Mereka telah mengizinkan Rusia dan China untuk bersatu dengan cara ini dan itu menghadirkan risiko yang sangat besar bagi AS dan setiap warga negara,” lanjut Pompeo.Mengomentari kunjungan Xi ke Moskow, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby mengatakan dia tidak percaya bahwa ada aliansi antara Moskow dan Beijing, mengulangi saran sebelumnya bahwa itu hanya “perkawinan kenyamanan.”Presiden Rusia Vladimir Putin melihat "pendukung potensial" di Xi, tetapi "apakah itu menghasilkan sesuatu, kita akan lihat," kata Kirby saat pengarahan pada hari Selasa (21/3).[IT/r]