Iran Memperingatkan Tanggapan Segera atas Setiap Serangan terhadap Pangkalan yang Didirikan atas Permintaan Suriah

IslamTimes - Seorang pejabat keamanan Iran telah memperingatkan bahwa Republik Islam akan segera memberikan tanggapan atas dalih apa pun untuk menyerang pangkalan di dalam Suriah yang didirikan atas permintaan pemerintah Suriah untuk tujuan memerangi terorisme.

Keyvan Khosravi, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC), mengeluarkan peringatan itu pada hari Sabtu (25/3) setelah pejabat Amerika mengklaim bahwa Iran telah terlibat dalam serangan terhadap pangkalan ilegal AS di dalam wilayah Suriah.Menurut jaringan berita televisi berbahasa Arab Iran al-Alam, lebih dari 20 roket dilaporkan ditembakkan pada Sabtu (25/3) terhadap dua pangkalan ilegal milik pasukan pendudukan Amerika di Suriah timur.Jaringan televisi menentukan target sebagai pos terdepan Amerika yang berbasis di dekat ladang minyak al-Omar dan ladang gas Koniko di Provinsi Dayr al-Zawr, Suriah.Serangan itu terjadi sebagai tanggapan atas serangan yang dilakukan oleh pasukan AS terhadap fasilitas di timur laut Suriah, menyusul serangan pesawat tak berawak Kamis yang menewaskan seorang kontraktor AS dan melukai enam orang Amerika lainnya.Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengatakan bahwa, atas arahan Presiden Joe Biden, dia telah memerintahkan "serangan udara presisi... di Suriah timur terhadap fasilitas yang digunakan oleh kelompok yang berafiliasi dengan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran."Khosravi mengatakan AS sedang mencoba untuk melontarkan tuduhan terhadap Iran dengan mengejar kebijakan permainan menyalahkan dan menghindari konsekuensi pendudukan ilegal di sebagian wilayah Suriah, menambahkan bahwa klaim seperti itu tidak benar."Washington tidak dapat mengaitkan konfrontasi alami dan legal dari negara-negara yang diduduki dengan pasukan militer AS ke negara lain dengan menciptakan krisis dan kebohongan buatan," pejabat keamanan Iran itu menekankan.Dia mengatakan Iran telah mengeluarkan biaya besar dalam perang melawan terorisme dan dalam membangun keamanan abadi di Suriah, menambahkan bahwa Tehran "menentang dan melawan setiap tindakan yang membahayakan stabilitas negara ini."Juru bicara SNSC mengatakan AS telah memainkan peran dalam menciptakan dan mendukung kelompok teroris Daesh sebagai alat proksi untuk mengejar tujuan politiknya sendiri di Suriah dan Irak.“Selama dua hari terakhir, helikopter Amerika telah melakukan beberapa serangan mendadak dengan tujuan meningkatkan ketidakstabilan di Suriah dan memindahkan teroris Daesh di wilayah negara ini,” kata Khosravi, menekankan bahwa AS harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut.Iran mempertahankan misi penasihat di Suriah atas permintaan Damaskus dengan tujuan membantu negara Arab yang dilanda perang itu menyingkirkan militan yang didukung asing, yang telah berperang melawan pemerintah Suriah yang dipilih secara demokratis sejak 2011.Pada 2017, bantuan penasehat Iran membantu Suriah mengalahkan kelompok teroris Daesh.Letnan Jenderal Qassem Soleimani, yang tewas dalam serangan udara AS di dekat Bandara Internasional Baghdad pada Januari 2020, memainkan peran kunci dalam kekalahan kelompok Takfiri.Zionis Israel telah menjadi pendukung utama kelompok teroris yang beroperasi di tanah Suriah dan telah menargetkan posisi penasihat militer Iran serta tentara Suriah dan kelompok perlawanan yang telah memerangi teroris.[IT/r]