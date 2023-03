Trump Menyebut Pemilu 2024 sebagai 'Pertempuran Terakhir' dalam Kampanye Resmi Pertama

IslamTimes - Mantan Presiden AS Donald Trump telah mengadakan rapat umum resmi pertamanya untuk kampanye presiden 2024 di Waco, Texas, menjanjikan bahwa "2024 akan menjadi pertempuran terakhir" dan bahwa dia akan mengatasi tuduhan terhadapnya.

Pada hari Sabtu (25/3), Trump mengadakan rapat umum di bandara regional Waco yang menarik lebih dari 15.000 pendukungnya.Sepanjang pidatonya, dia mengecam pejabat pemerintah Demokrat dan memuji mereka yang dihukum setelah kerusuhan pada 6 Januari 2021.“Tahun 2024 adalah pertempuran terakhir, itu akan menjadi pertempuran besar. Anda menempatkan saya kembali di Gedung Putih, pemerintahan mereka akan berakhir dan Amerika akan menjadi negara bebas sekali lagi," kata Trump.Presiden ke-45 mengulangi teori konspirasinya seputar pemilihan presiden 2020 yang "dicurangi", dan mengamuk melawan "persenjataan penegakan hukum", mencap jaksa penuntut yang mengawasi berbagai penyelidikan atas perilakunya sebagai "sampah manusia yang mutlak".Unjuk rasa itu terjadi ketika Trump menghadapi penyelidikan di New York City atas pembayaran uang tutup mulut pada hari-hari terakhir pemilihan presiden 2016, di Georgia atas upayanya untuk membatalkan pemilu 2020, oleh Departemen Kehakiman atas dokumen rahasia yang ditemukan FBI di Mar- a-Lago, usahanya untuk membatalkan pemilu 2020 dan perannya dalam kerusuhan Januari 2021.Trump mengatakan kepada orang banyak bahwa penyelidikan adalah bagian dari "pelanggaran penuntutan" yang digunakan oleh oposisi.“Para preman dan penjahat yang merusak sistem peradilan kita akan dikalahkan, didiskreditkan, dan benar-benar dipermalukan,” katanya.Mempertahankan penyelidikan adalah atas "sesuatu yang bukan kejahatan, bukan pelanggaran ringan, bukan perselingkuhan," kata Trump kepada para pendukung bagaimana dia telah menjadi korban "perburuan penyihir dan penyelidikan palsu demi satu."'Ancaman terbesar bagi AS bukanlah China atau Rusia, tetapi para pemimpin Amerika'Dalam pidato hampir 90 menit, Trump mengatakan "ancaman terbesar" bagi AS bukanlah China atau Rusia, tetapi para pemimpin Amerika termasuk Pemimpin Minoritas Senat Mitch McConnell, sesama Republikan, Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer, Presiden Biden, dan mantan Ketua DPR Nancy Pelosi.“Dalam banyak hal, orang-orang sakit ini lebih merupakan ancaman, karena kita dapat menangani China,” kata Trump, menyalahkan pemerintahan Biden atas 'operasi militer' Rusia di Ukraina, mengklaim dia dapat mengakhiri perang setelah memenangkan pemilu 2024, dan sebelum menjabat.Dia mengatakan akan mengakhiri perang di Ukraina melalui penyelesaian dalam "24 jam", menambahkan bahwa dia akan mencegah Perang Dunia III.Trump berjanji untuk mengakhiri inflasi, membangun ekonomi terbesar dunia, dan membuat energi Amerika mandiri dan juga berencana untuk menetapkan batasan masa jabatan bagi anggota Kongres.Dalam pidatonya, Trump berjanji untuk melawan perbatasan terbuka, kejahatan di luar kendali, dan kebijakan ekonomi yang buruk. Dia juga berjanji untuk bersikap keras terhadap imigrasi ilegal, dengan mengatakan dia akan menempatkan lebih banyak petugas keamanan perbatasan dan melakukan salah satu program deportasi terbesar dalam sejarah.Meskipun rapat umum tersebut telah dijadwalkan sebelumnya, itu terjadi hanya satu minggu setelah Trump mengklaim di platform perpesanan Truth Social bahwa dia berharap akan ditangkap dan meminta pendukungnya untuk mengadakan protes.Namun, minggu itu datang dan pergi tanpa dakwaan atau penangkapan, tetapi itu tidak menghalangi kerumunan di Waco.Mantan Presiden AS telah memperingatkan bahwa mengajukan tuntutan pengadilan terhadapnya dapat mengakibatkan "potensi kematian dan kehancuran", yang "dapat menjadi bencana besar bagi negara kita", meningkatkan serangannya terhadap penyelidikan jaksa wilayah Manhattan.Jaksa Distrik Manhattan Alvin Bragg telah menyelidiki Trump karena diduga memalsukan catatan bisnis sehubungan dengan pembayaran "uang tutup mulut" yang diberikan kepada bintang film dewasa Stormy Daniels menjelang pemilu 2016. Trump telah mempertahankan kepolosannya dan membantah pernah menjalin hubungan dengan Daniels.Investigasi Manhattan D.A. adalah salah satu dari beberapa investigasi terhadap perilaku mantan presiden. Trump juga berada di bawah beberapa penyelidikan lain termasuk penyelidikan federal atas upayanya untuk membatalkan kekalahannya dalam pemilihan tahun 2020, penyelidikan jaksa khusus tentang kemungkinan kesalahan penanganan dokumen rahasia, dan potensi penghalang keadilan dan perannya dalam kerusuhan Capitol 6 Januari 2021.Pemilihan lokasi unjuk rasa juga mengejutkan karena para kritikus Trump menggambarkan unjuk rasa tersebut sebagai anti-demokrasi dan tidak Amerika. Unjuk rasa Trump terjadi selama peringatan 30 tahun kebuntuan Waco antara FBI dan kultus agama Cabang Davidian yang anti-pemerintah. Pengepungan mematikan selama 51 hari dimulai pada 28 Februari 1993, dan mengakibatkan kematian 86 orang.“Pilihannya atas Waco pada hari peringatan kebuntuan Branch Davidian adalah untuk merangkul ekstremis sayap kanan yang memberinya protes keras yang dia dambakan. Pengikutnya mendapatkan pesannya, keras dan jelas,” kata The Lincoln Project, sebuah kelompok anti-Trump, dalam sebuah pernyataan.[IT/r]