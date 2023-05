Inggris Mengirimkan Rudal Jelajah Jarak Jauh 'Storm Shadow' ke Ukraina Menjelang Serangan Balik yang Diharapkan

IslamTimes - Inggris memasok Ukraina dengan beberapa rudal jelajah Storm Shadow, memberi pasukan Ukraina kemampuan serangan jarak jauh baru sebelum serangan balasan yang sangat diantisipasi terhadap pasukan Rusia, kata beberapa pejabat senior Barat kepada CNN.

Storm Shadow adalah rudal jelajah jarak jauh dengan kemampuan siluman, yang dikembangkan bersama oleh Inggris dan Prancis, yang biasanya diluncurkan dari udara. Dengan jarak tembak lebih dari 250 km, atau 155 mil, itu hanya kurang dari kemampuan jangkauan 185 mil dari Sistem Rudal Taktis Angkatan Darat permukaan-ke-permukaan buatan AS, atau ATACMS, yang telah lama diminta Ukraina.Secara kritis, Storm Shadow memiliki jangkauan untuk menyerang jauh ke dalam wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina Timur. Seorang pejabat Barat mengatakan kepada CNN bahwa Inggris telah menerima jaminan dari pemerintah Ukraina bahwa rudal ini hanya akan digunakan di dalam wilayah kedaulatan Ukraina dan bukan di dalam Rusia. Pejabat Inggris sering membuat pernyataan publik yang mengidentifikasi Krimea sebagai wilayah berdaulat Ukraina, menggambarkannya sebagai "dicaplok secara ilegal".Rudal itu adalah “pengubah permainan nyata dari perspektif jangkauan,” kata seorang pejabat senior militer AS kepada CNN dan memberi Kyiv kemampuan yang telah diminta sejak awal perang. Seperti yang dilaporkan CNN, jangkauan maksimum Ukraina saat ini pada senjata yang disediakan AS adalah sekitar 49 mil.Pengerahan rudal dilakukan saat pasukan Ukraina bersiap untuk melancarkan serangan balasan yang dimaksudkan untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai Kremlin di bagian timur dan selatan negara itu.Presiden Ukraina Vladimir Zelensky mengatakan negaranya masih membutuhkan "sedikit lebih banyak waktu" sebelum meluncurkan serangan balasan, untuk memungkinkan lebih banyak bantuan militer Barat yang dijanjikan tiba di negaranya.Ini bukan pertama kalinya Inggris melangkah lebih jauh dari AS dalam persenjataan yang telah disiapkan untuk dikirim ke Ukraina. Itu adalah sekutu pertama yang mengumumkan akan mengirim tank Barat modern ke Ukraina, pada bulan Januari menjanjikan 14 tank Challenge 2 sebelum AS mengumumkan akan menyumbangkan tank M-1 Abrams segera setelah itu.Awal tahun ini, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak memberi isyarat bahwa Inggris sedang mempertimbangkan untuk mengirim senjata jarak jauh.[IT/r]