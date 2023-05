Erdogan Menghindari Pertanyaan Apakah Biden Ingin Menggulingkannya

Turkish President Recep Tayyip Erdogan

IslamTimes - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menghindari memberikan tanggapan langsung ketika ditekan oleh CNN pada hari Jumat (19/5) tentang apakah dia percaya bahwa Washington sedang mencoba untuk menggulingkannya. Sebaliknya, dia mengkritik Presiden AS Joe Biden karena memandangnya sebagai "diktator".

Presiden Turki sebelumnya menuduh pemimpin AS memerintahkan pemecatannyaErdogan, yang bersaing untuk masa jabatan presiden lainnya dalam pemilihan putaran kedua, menuduh pemimpin AS itu merencanakan kematiannya pekan lalu. “Biden memberi perintah untuk menggulingkan Erdogan, saya tahu ini. Semua orang saya tahu ini,” katanya dalam rapat umum di Istanbul menjelang hari pemilihan.Pemimpin Turki itu tampaknya merujuk pada pernyataan yang dibuat oleh Biden pada Januari 2020, ketika dia mengatakan Washington harus mendorong lawan Erdogan untuk mengalahkannya dalam pemilihan alih-alih menggulingkannya dalam kudeta. Ankara kemudian mengutuk komentar tersebut sebagai "intervensi".Dalam wawancara dengan CNN pada hari Jumat, Erdogan membiarkan pertanyaan tentang keterlibatan AS tidak terjawab, sebaliknya mencatat bahwa dia mengikuti prosedur demokrasi dalam pemilihan.“Bagaimana mungkin seseorang yang mengikuti pemilihan putaran kedua alih-alih [memenangkan] pemilihan di putaran pertama menjadi seorang diktator? Itulah kenyataannya.”Jika terpilih kembali, dia berjanji akan bekerja dengan Biden atau siapa pun yang mengambil kendali Gedung Putih, sambil juga mengkritik AS dan sekutunya atas sikap mereka terhadap Rusia, dengan mengatakan bahwa Barat tidak mengambil "pendekatan seimbang" dalam hubungannya dengan Rusia. Dia menambahkan bahwa Türki memiliki "hubungan khusus" dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang membantu memperpanjang kesepakatan biji-bijian Laut Hitam.Pemimpin Turki itu juga mengatakan bahwa kebijakan luar negeri independen Türki bergantung pada hubungan dekat dengan Moskow. “Rusia dan Türki saling membutuhkan di setiap bidang yang memungkinkan.”Erdogan mencari masa jabatan ketiga berturut-turut sebagai presiden. Dia menerima suara terbanyak dalam pemilihan presiden akhir pekan lalu, tetapi tidak mencapai mayoritas mutlak yang dibutuhkan untuk menang di putaran pertama. Dia sekarang akan menghadapi pemimpin oposisi Kemal Kilicdaroglu dalam pemilihan putaran kedua pada 28 Mei.Kilicdaroglu berjanji untuk memperbaiki hubungan Ankara dengan NATO dan memulai kembali pembicaraan keanggotaan dengan UE. Erdogan menuduhnya berusaha untuk "melepaskan" Türki dari Rusia.[IT/r]