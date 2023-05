Los Angeles Menyetujui Robot Anjing Polisi

IslamTimes - Dewan kota Los Angeles telah mengizinkan penggunaan perangkat robot "anjing" oleh departemen kepolisian setempat, meskipun ada protes dari penduduk dan beberapa anggota dewan yang tidak setuju. New York sebelumnya meluncurkan teknologi serupa dan menghadapi reaksi publik yang besar.

Anggota parlemen kota memberikan suara 8-4 pada hari Selasa (23/5) untuk menyetujui sumbangan "Kendaraan Darat Tak Berawak Berkaki Empat" ke LAPD dari Yayasan Polisi Los Angeles nirlaba, yang memasok robot senilai $ 277.000 ke pasukan secara gratis.Dirancang dan diproduksi oleh Boston Dynamics, robot anjing ini mampu menavigasi medan dan bangunan secara mandiri, dan dapat dilengkapi dengan berbagai peralatan pengawasan, sensor, dan "muatan" lainnya. Untuk polisi, ini umumnya dimaksudkan untuk digunakan dalam situasi berbahaya yang dapat membahayakan petugas, bertindak sebagai mata dan telinga ekstra untuk departemen.Namun, anggota baru LAPD menghadapi kritik tajam dari warga, dengan beberapa warga mengecam keputusan dewan selama komentar publik pada hari Selasa. Seorang penduduk setempat berkata, "Saya tidak ingin mempersenjatai [kecerdasan buatan]," sementara yang lain menyatakan bahwa penggunaan robot pada akhirnya akan mengarah pada "polisi robot", bertanya, "Apakah kalian tidak menonton film iRobot atau Terminator?"Namun warga lain mengatakan periode komentar publik dewan kota "jelas performatif", menuduh anggota parlemen setempat mengabaikan keinginan konstituen mereka.“Setelah mendengarkan komentar publik yang luar biasa, Anda memilih sebaliknya. Kota New York dan San Francisco telah menolak anjing robot ini. LAPD tidak membutuhkan senjata militer,” kata mereka.Keputusan New York pada tahun 2020 untuk mempekerjakan anjing robot, yang oleh NYPD dijuluki 'Digidog,' terbukti sama kontroversialnya, dengan kota tersebut memotong kontrak pertamanya untuk menyewa perangkat tersebut setelah warga New York mengecam teknologi tersebut sebagai Orwellian. Namun, para pejabat kemudian berbalik arah dan mengembalikan anjing itu ke kepolisian bulan lalu, dengan komisaris polisi Keechant Sewell menyatakan bahwa itu akan digunakan dengan cara yang "transparan, konsisten, dan selalu dilakukan dalam kerja sama yang erat dengan orang-orang yang kami layani."San Francisco bahkan mempertimbangkan untuk mengizinkan departemen kepolisiannya menggunakan robot untuk kekuatan mematikan dalam keadaan darurat, tetapi kemudian menolak kebijakan tersebut setelah protes publik.Anggota dewan LA Hugo Soto-Martinez termasuk di antara anggota parlemen yang memberikan suara menentang keputusan tersebut, dengan alasan "item ini dilukis hanya sebagai penerimaan sumbangan, tetapi itu benar-benar merupakan perluasan dari batas-batas saat ini seputar kepolisian dan pengawasan."Pejabat kota mengklaim robot tersebut akan digunakan terutama oleh tim SWAT LAPD, dan akan "meningkatkan keselamatan petugas" selama "insiden berisiko tinggi", menambahkan bahwa itu akan mengisi "celah kritis" untuk departemen mengingat fitur unik perangkat tersebut.[IT/r]