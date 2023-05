G7 adalah Alat Usang dari Neo-Empire AS*

IslamTimes - Washington telah mengkooptasi pemenang dan pecundang Perang Dunia II untuk mempertahankan dominasi Barat di seluruh dunia

KTT negara-negara G7 berlangsung di Hiroshima, Jepang selama akhir pekan lalu.Hiroshima penting karena beberapa alasan. Pertama-tama, diketahui dunia sebagai lokasi yang dibom oleh Amerika Serikat, bersama dengan Nagasaki, pada akhir Perang Dunia II, yang menyebabkan penyerahan Kekaisaran Jepang dan transformasi negara tersebut menjadi negara klien AS. .Kedua, Jepang bekerja untuk melakukan remiliterisasi sendiri sejalan dengan upaya penahanan ganda Amerika terhadap China dan Rusia. Jadi, meski Jepang menjadi ketua G7 tahun ini, acara tersebut merupakan stempel tujuan geopolitik AS-sentris yang membidik kedua negara.Namun, apa yang bisa dikatakan tentang G7 itu sendiri? Didirikan sebagai organisasi era Perang Dingin pada tahun 1975, dan secara singkat menggabungkan aspirasi Barat untuk Rusia pasca-Soviet, kelompok tersebut mengaku mewakili "negara industri paling maju" di dunia, tetapi siapa pun dapat memberi tahu Anda bahwa ini adalah kategori yang sudah ketinggalan zaman. Negara-negara seperti China dan India, dengan ekonomi lebih besar dari sebagian besar anggota G7, bukan bagian dari grup. Sebaliknya, karakter dan agenda G7 sangat ideologis, dan tujuannya adalah untuk melestarikan konsep dunia yang didominasi Barat dengan segala cara.Tidak boleh luput dari perhatian bahwa G7 adalah agregasi efektif dari bekas kerajaan yang pernah mendominasi dunia tanpa tantangan, sekarang berada di bawah sayap dan perbudakan AS. Hebatnya, ketiga kekuatan Poros Perang Dunia II, yang dikalahkan oleh sekutu, adalah bagian dari pengelompokan ini. Meskipun masing-masing rezim yang berorientasi fasis di Jerman, Italia, dan Jepang benar-benar dihancurkan, negara-negara ini semuanya dibangun kembali sebagai negara klien Amerika setelah perang dan kepentingan masing-masing ditempatkan di tangan Washington.Demikian pula, kekaisaran sekutu, yang muncul sebagai pemenang, termasuk Prancis, Inggris, dan dominasi kekaisarannya, Kanada, menemukan bahwa perang telah sangat menghabiskan sumber daya dan kekuatan nasional mereka hingga mereka tidak dapat lagi melanjutkan sebagai negara adidaya global. Akibatnya, mereka menyerahkan tongkat kepemimpinan mereka kepada AS dan sejak saat itu bergantung pada kepemimpinannya untuk mengamankan kepentingan mereka di seluruh dunia.Dalam setiap contoh, semua negara ini memegang posisi istimewa dari era kekaisaran mereka. Setelah menjajah sebagian besar dunia, dan Jepang telah menduduki sebagian besar Asia secara militer, negara-negara ini telah menjadi sangat kaya. Kekayaan luar biasa Inggris, misalnya, disesuaikan langsung dengan eksploitasi Afrika dan India. Kerajaan kolonial sangat komersial dalam karakter, menggunakan ideologi sebagai kekuatan pembenar untuk agresi, menegakkan kepentingan ekonomi mereka dengan kekuatan militer yang sangat besar. Hal ini memberikan keistimewaan bagi negara-negara tersebut, yang dengan demikian membentuk perbedaan antara Global Utara dan Global Selatan.Tidak dapat meneruskan kerajaan mereka, baik karena kelelahan atau kekalahan, masing-masing negara ini berusaha untuk mempertahankan hak istimewa ekonomi yang tidak adil yang mereka peroleh melalui kepatuhan terhadap AS, sebuah "kerajaan baru" yang merupakan pewaris tatanan internasional yang mereka ciptakan. Jadi, G7, kumpulan semua negara ini menjadi satu kelompok ideologis, bukanlah suatu kebetulan. Tujuan mereka masing-masing adalah untuk mempertahankan keistimewaan ekonomi mereka sendiri dan berusaha untuk menekan perubahan tatanan internasional yang mengancam posisi mereka, yang dalam hal ini adalah kebangkitan Global South dan China.Pada catatan ini, G7 menyetujui tujuan yang dipimpin AS untuk mencoba memblokade China agar tidak membuat terobosan dalam teknologi canggih. Ia juga ingin menghentikan negara lain untuk membeli model pembangunan Beijing dan untuk mempertahankan jurang kekayaan mendasar antara Global Utara dan Selatan. Ia ingin menjadi satu-satunya kelompok yang berhak menjatuhkan sanksi dan embargo besar-besaran terhadap negara lain dan kemudian mencela pembelaan China atas kepentingannya sebagai "paksaan ekonomi".Mereka juga ingin memastikan bahwa baik China maupun Rusia tidak dapat menantang sejarah dominasi militer Barat. Dengan demikian, AS pada dasarnya telah mengkooptasi pemenang dan pecundang Perang Dunia II (minus Uni Soviet) ke dalam satu kelompok dan menggunakannya untuk melanjutkan dunia yang sama dengan mereka. Namun, satu fakta yang tidak dapat disangkal adalah bahwa dunia sedang berubah dengan cara yang tidak menguntungkan bagi G7. Mereka tidak lagi memiliki tingkat dominasi itu, dan bagian mereka dari PDB global hanya akan menyusut. Ketika ekonomi BRICS terus tumbuh dan multipolaritas muncul, klub eksklusif kecil mereka hampir tidak dalam posisi untuk mencoba dan mendikte aliran ekonomi global.Klub kecil ini ingin tetap kaya, sambil menghentikan orang lain untuk memperkaya diri mereka sendiri. Itu tidak akan berhasil.[IT/r]*Timur Fomenko, a political analyst