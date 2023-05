The Washington Post: “Israel” Melakukan Pembunuhan Warga Palestina di Luar Hukum, Terutama Anak-anak

IslamTimes - The Washington Post pada hari Jumat (26/5) menerbitkan penyelidikan atas penargetan langsung warga Palestina oleh Pasukan Khusus Zionis “Israel”, terutama anak-anak, dengan membunuh mereka.

Surat kabar itu menunjukkan bahwa serbuan Zionis “Israel” selalu menjadi elemen penting kehidupan di Tepi Barat yang diduduki, tetapi sering terjadi pada malam hari, dan biasanya berakhir dengan penangkapan.Namun, tahun ini, di bawah pemerintahan paling kanan dalam sejarah entitas Zionis “Israel”, semakin banyak serangan dilakukan pada siang hari di daerah padat penduduk seperti Jenin.The Post menyinkronkan 15 klip video dari penyerbuan berdarah Zionis "Israel" di Jenin pada 16 Maret, yang menyebabkan kematian empat warga Palestina, yaitu Nidal Khazim, Youssef Shreim, Omar Awadin, dan Louay Al-Saghir.Investigasi Post memperoleh rekaman video dari kamera pengintai dari toko-toko yang berdekatan dengan tempat penggerebekan. Surat kabar itu berbicara dengan sembilan saksi dan memperoleh kesaksian dari empat orang lainnya untuk memfilmkan ulang intrusi dalam 3D.Penggerebekan yang dilakukan oleh "Yamam", unit elit polisi perbatasan entitas Zionis "Israel" yang melakukan penggerebekan di wilayah sipil, menyebabkan terbunuhnya Omar. Otoritas Zionis “Israel” belum secara terbuka mengomentari kesyahidannya.Menanggapi pertanyaan awal tentang Omar, polisi Zionis "Israel" mengatakan dalam email ke The Post bahwa "subjek penyelidikan Anda mengambil bagian aktif dalam kerusuhan kekerasan sambil membahayakan nyawa pasukan." Namun, tidak jelas kerusuhan apa yang mereka maksud, tetapi bukti visual yang diulas oleh The Post menunjukkan tidak ada kerusuhan seperti itu sebelum penembakan terjadi.Polisi menolak untuk meninjau bukti The Post atau untuk menanggapi pertanyaan lanjutan.Surat kabar itu mengutip sejumlah pakar bahwa penyerbuan Jenin oleh Zionis “Israel” pada 16 Maret merupakan pelanggaran terhadap larangan internasional atas pembunuhan di luar proses hukum, dan bahwa pelanggaran ini diperparah oleh fakta bahwa mereka yang diklaim oleh entitas Zionis “Israel” tidak bersenjata. menimbulkan ancaman bagi pasukan Zionis "Israel" pada saat pembunuhan itu. Ditambah dengan kehadiran banyak warga sipil di tempat itu.“Seseorang dapat mengatakan dengan yakin bahwa ini adalah eksekusi di luar hukum,” kata mantan Pelapor Khusus PBB untuk eksekusi di luar hukum Philip Alston kepada The Washington Post setelah meninjau bukti yang disajikan oleh surat kabar tersebut.Alston menambahkan bahwa "kegagalan" untuk menangkap kedua pemuda itu "kemudian diperparah dengan tembakan yang lebih fatal bahkan setelah kedua orang itu dinetralkan".Sementara itu, mantan Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia di Wilayah Palestina Michael Lynk mengatakan: “Pembunuhan ini sebagian besar melanggar hukum menurut standar internasional, dan ilegalitas mereka diperparah dengan pilihan untuk melakukan pembunuhan di pasar sipil yang jelas ramai.”Lynk mencatat bahwa tidak satu pun dari dua pemuda yang menjadi sasaran penggerebekan itu "tampaknya tidak merupakan ancaman apa pun, bahkan ancaman yang akan segera terjadi, dan mereka dapat ditangkap."Michael Sfard, seorang pengacara hak asasi manusia yang sebelumnya telah menantang legalitas pembunuhan entitas Zionis "Israel" dalam apa yang disebut "Mahkamah Agung", menyebut penggerebekan Jenin sebagai "contoh sempurna tentang bagaimana Zionis 'Israel' melakukan operasi yang melibatkan kekuatan mematikan. ”Prinsip dasarnya adalah “jangan melepaskan tembakan kecuali Anda dalam bahaya,” kata Roni Bailey, seorang pengacara dari Asosiasi Hak Sipil di Zionis “Israel”. Namun menurut organisasi hak asasi manusia, pertanyaan tentang apa yang merupakan bahaya tidak jelas di bawah hukum Zionis “Israel”.Surat kabar itu mengatakan bahwa beberapa dokumen rahasia Amerika yang baru-baru ini bocor melalui platform "Discord" menjelaskan ketakutan AS yang berkembang bahwa serangan Zionis "Israel" ke Tepi Barat yang diduduki, termasuk serangan di Nablus pada 22 Februari, ketika Pasukan Zionis “Israel” menembaki sekelompok warga sipil, semua ini dapat menyabotase upaya internasional untuk menenangkan situasi di wilayah tersebut.Bailey menambahkan bahwa salah satu penilaian rahasia dari penyerbuan entitas Zionis “Israel” di Jenin pada 7 Maret memperingatkan bahwa serangan semacam ini akan mendorong orang Palestina untuk merespons [yaitu balas dendam] dengan pasti.[IT/r]