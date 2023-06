Aktivis: Pengaruh Imam Khomeini sebagai Pemimpin Revolusioner dan Visioner Bertahan Lama

IslamTimes - Dampak Ayatollah Ruhollah Khomeini sebagai pemimpin revolusioner dan visioner bertahan lama, terutama caranya mengumpulkan orang melawan penindasan dan korupsi dari kekuatan asing, menurut seorang aktivis anti-perang Amerika terkemuka.

Dalam sebuah wawancara dengan situs Press TV pada hari Rabu (31/5), beberapa hari menjelang peringatan 34 tahun meninggalnya Imam Khomeini, Gilda Morkert mengatakan pemimpin visioner Iran dan arsitek Revolusi Islam 1979 masih dikenang dan dihormati di seluruh dunia karena cita-citanya yang kuat.Imam Khomeini, yang selamanya mengubah jalannya sejarah, meninggal pada 3 Juni 1989. Pemakamannya tercatat di Guinness World Record untuk jumlah orang yang ambil bagian di dalamnya - 10,2 juta.Setiap tahun, para pengkampanye kebenaran dan keadilan berkumpul di seluruh dunia untuk memberikan penghormatan kepada pemimpin terhebat, mengingat pengorbanannya dan semangat perjuangan melawan korupsi dan despotisme.Morkert mengatakan penjajah ingin memiliki rezim yang mendukung elit dan tidak memberikan suara kepada mayoritas orang, merujuk pada kediktatoran Pahlavi yang tidak populer sebelum Revolusi Islam 1979 yang gemilang.“Musa menunjuk para hakim yang saleh untuk bersikap adil dalam memutuskan hukum sipil. Undang-undang yang adil ini penting dalam memerangi pertempuran kolonial karena melibatkan properti curian seperti yang terjadi hari ini di Palestina yang diduduki,” kata aktivis anti-perang dari AS itu kepada situs web Press TV.Dia mengatakan jika Imam Khomeini hadir hari ini, dia akan tetap menggalang umat Islam untuk melawan imperialis dan kekuatan arogan yang ingin menghancurkan tatanan Islam.“Saat ini, Anda sedang mengalami apa yang disebut "revolusi". Ini hanyalah cara lain Barat mencoba menghancurkan umat Islam, mengadu domba mereka satu sama lain. Ini sama dengan cara Barat memprovokasi Irak untuk melawan Iran, karena mereka ingin Muslim berperang dan membunuh satu sama lain sehingga mereka bisa mendapatkan harta rampasan,” kata Morkert.Menyebut kemunafikan negara-negara Barat tentang hak asasi manusia, aktivis Amerika itu mengatakan orang Barat “tidak terlalu peduli dengan perempuan”, menambahkan bahwa Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Sayyid Ali Khamenei memiliki pendekatan yang sama dengan Imam Khomeini dalam membela cita-cita Islam dan kemanusiaan.“Saya setuju dengan Mikhail Gorbachev (mantan pemimpin Uni Soviet) bahwa Imam Khomeini mampu memerangi korupsi dari luar negeri dengan menggalang rakyat untuk melawan segala bentuk imperialisme AS,” kata Morkert.“Ini memiliki dampak yang bertahan lama pada generasi di mana seorang pria dapat melakukan banyak hal untuk mengatur dan memperjuangkan rakyat. Shah menginginkan kendali penuh atas segalanya sehingga dia bisa memperkaya dirinya sendiri dan kroni-kroninya. Bahkan dari pengasingan, Imam Khomeini mampu mencabut rezim yang membutuhkan kekuatan batin yang besar.”Dia mengatakan para penguasa Amerika mengoceh tentang perdamaian sambil mengambil keuntungan dari perang di seluruh dunia, mengacu pada pemerintah AS berturut-turut "melanggar perjanjian demi perjanjian" yang "dapat dibuktikan" oleh penduduk asli Amerika.“Saat ini, AS menyebabkan kekacauan dan kelaparan di Yaman saat AS berbohong tentang perdamaian. AS mengatakan kami ingin keluar dari Irak, tetapi AS sedang membangun pangkalan yang lebih besar daripada yang kami miliki di Afghanistan dan lihat bagaimana hasilnya. AS mengaku memerangi Daesh tetapi kami mengatakan Perang Melawan Teror berakhir ketika kami meninggalkan Afghanistan. Saya bisa pergi dan tetap tidak menutupi semua kebohongan. Kami tidak bisa dipercaya sama sekali,” kata aktivis anti-perang itu, mengungkapkan kebohongan yang dijajakan oleh penguasa Amerika.Dia memuji Imam Khomeini karena "mengamankan Iran dari pengaruh Barat dan eksploitasi kapitalis" dan menambahkan bahwa Ayatollah Sayyid Ali Khamenei telah meneruskan warisannya.Morkert mengatakan kehebatan gerakan yang dipelopori oleh Imam Khomeini “adalah gerakan itu sendiri” dan pencapaian terbesar berikutnya adalah “melawan imperialisme Barat”.“Saat ini ada banyak skema yang ditujukan untuk menghancurkan negara Anda sehingga Barat dapat memiliki kendali,” katanya, merujuk pada pangeran yang memproklamirkan diri dan pemimpin sekte teror yang berbasis di luar negeri.“Orang-orang ini bahkan telah mengancam hidup saya. Mereka melihat diri mereka sebagai revolusioner sambil membunuh dan meneror orang tak bersalah di jalan-jalan Iran,” tegas aktivis Amerika itu, menunjuk pada kerusuhan mematikan baru-baru ini. "Siapa pun yang cukup bodoh untuk mendukung mereka sedang digunakan dan akan menyesalinya".[IT/r]