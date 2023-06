AS: Biden Memuji Pencegahan Krisis Utang

IslamTimes - Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mendedikasikan pidato publik pertamanya dari Oval Office untuk merayakan pengesahan bipartisan dari RUU plafon utang negara, mengumumkan "krisis yang dapat dihindari" dari mejanya di Gedung Putih.

“Ketika saya mencalonkan diri sebagai presiden, saya diberi tahu bahwa hari-hari bipartisan telah berakhir, dan Demokrat dan Republik tidak dapat lagi bekerja sama,” kata Biden dalam pidatonya pada hari Jumat (2/6). "Tapi saya menolak untuk percaya itu."Pidato tersebut merupakan putaran kemenangan bagi Biden dari Partai Demokrat, yang berkolaborasi dengan Kevin McCarthy – ketua DPR dari Partai Republik dan pengkritik vokalnya – untuk memalsukan RUU plafon utang bulan lalu.Pengesahan RUU tersebut melalui Senat pada hari Kamis (1/6) memastikan bahwa AS tidak akan gagal membayar pinjamannya. Negara itu dengan cepat mendekati tenggat waktu 5 Juni, yang ditetapkan oleh Departemen Keuangan AS, di mana pemerintah federal kemungkinan besar akan kehabisan dana untuk melunasi utangnya.RUU itu sebelumnya telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada hari Rabu (31/5) dengan selisih 314 berbanding 117.“Melewati perjanjian anggaran ini sangat penting. Taruhannya tidak mungkin lebih tinggi,” jelas Biden dalam pidatonya.Dia lebih lanjut menyebutkan: “Jika kita gagal mencapai kesepakatan tentang anggaran, ada suara-suara ekstrim yang mengancam untuk membawa Amerika – untuk pertama kalinya dalam 247 tahun sejarah kita – menjadi gagal bayar utang nasional kita. Tidak ada, tidak ada yang lebih tidak bertanggung jawab. Tidak ada yang lebih dahsyat.”Seandainya AS mencapai plafon utang $31,4 triliun – batas kekuatan pinjaman pemerintah federal – para ahli memperkirakan bahwa kejatuhan ekonomi dapat memicu resesi.AS kemungkinan besar akan melihat peringkat kreditnya turun dan suku bunganya meningkat, dan bisnis serta individu yang bergantung pada dana pemerintah mungkin akan melihat pembayaran mereka dihentikan. Gedung Putih memperkirakan default dapat menyebabkan 8 juta orang Amerika kehilangan pekerjaan mereka.[IT/r]