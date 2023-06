Grayzone Menunjukkan Bukti Baru dalam Kasus Sabotase Nord Stream

IslamTimes - Sebuah kapal selam yang mirip dengan yang digunakan oleh penyelam militer AS dan Ukraina telah ditemukan di dekat salah satu pipa Nord Stream yang pecah di zona ekonomi eksklusif Swedia di Laut Baltik, The Grayzone melaporkan pada hari Senin (5/6). Seorang koresponden dari outlet mengambil bagian dalam apa yang digambarkan sebagai ekspedisi independen pertama ke lokasi sabotase.

Sebuah sepatu bot yang mirip dengan yang digunakan oleh penyelam militer AS dan Ukraina dilaporkan telah ditemukan di dekat lokasi tersebutOutlet media AS yang independen menerbitkan sebuah video yang diambil dari drone bawah air yang menunjukkan sebuah objek yang menyerupai sepatu selam hitam-oranye tergeletak di dasar laut dekat sisa-sisa pipa gas Rusia.Rekaman itu diambil pada 24 Mei, ketika Jeffrey Brodsky dari The Grayzone melakukan perjalanan ke lokasi ledakan di atas kapal yang disebut 'Baltic Explorer' sebagai bagian dari ekspedisi yang diluncurkan oleh seorang insinyur Swedia, Erik Andersson. Video lain menunjukkan Andersson meluncurkan drone, dengan Brodsky duduk di sebelahnya.Grayzone melaporkan bahwa mereka dapat mengidentifikasi model sepatu bot tersebut, yang sangat mirip dengan sepatu bot yang digunakan oleh Angkatan Laut AS. Penyelam Angkatan Laut Ukraina yang dilatih oleh spesialis Amerika juga terlihat mengenakan peralatan serupa, kata outlet media. Sepatu bot dengan tampilan serupa juga tersedia di beberapa toko komersial, tambahnya.Boot itu terlihat hanya lima meter dari lokasi kebocoran kecil di jalur pipa Nord Stream 2. Peralatan itu sangat mirip dengan overboot penyelam Thor yang diproduksi oleh perusahaan Penyelam Utara yang berbasis di Inggris, direktur penjualan militer dan komersialnya, Neil Tordoff, mengatakan kepada The Grayzone, menambahkan, meskipun, dia tidak dapat sepenuhnya yakin akan hal itu.“Itu bagian dari pakaian selam kering yang biasanya digunakan di air yang terkontaminasi untuk menjaga keselamatan penyelam,” katanya, seraya menambahkan bahwa “barang ini digunakan di seluruh dunia.” Dia juga mengatakan bahwa perusahaannya berhenti memproduksi peralatan semacam itu di tengah pandemi Covid-19.Andersson menghubungi Nord Stream 2 AG, perusahaan yang mengoperasikan jalur pipa Rusia, yang “jelas” membantah telah menggunakan penyelam untuk konstruksi atau pemeliharaan pipa di area tersebut. Perusahaan juga memberi tahu penyelidik independen bahwa mereka pertama kali menemukan sepatu bot itu pada Februari 2023 dan melaporkannya ke penyelidik Swedia.Grayzone juga mengutip sumber yang memiliki kontak dengan penyelam dari HMS Belos, sebuah kapal Angkatan Laut Swedia yang menyelidiki lokasi sabotase pada Oktober 2022. Penyelam yang terlibat dalam penyelidikan Swedia membantah bahwa aktivitas kapalnya terkait dengan penampakan sepatu boot.Sampai saat ini, tidak ada kelompok – badan negara atau lainnya – yang bertanggung jawab atas ledakan yang membuat tiga dari empat pipa gas bawah laut Rusia tidak dapat digunakan pada akhir September 2022. Insiden itu terjadi segera setelah Moskow mengurangi pasokan gas ke Eropa di tengah gelombang Sanksi Barat terhadap Rusia atas operasi militernya di Ukraina.Pada bulan Februari, jurnalis investigasi pemenang Hadiah Pulitzer, Seymour Hersh, merinci bukti yang dia klaim menghubungkan Washington dengan serangan itu dalam sebuah laporan ekstensif. Majalah Der Spiegel Jerman melaporkan pada beberapa kesempatan tentang apa yang disebutnya sebagai bukti yang menghubungkan ledakan tersebut dengan warga negara Ukraina.Jerman, Swedia, dan Denmark masing-masing meluncurkan penyelidikan atas insiden tersebut, tetapi sejauh ini tidak ada hasil yang berarti dari penyelidikan tersebut yang dipublikasikan. Pada bulan Mei, Rusia memanggil duta besar dari tiga negara untuk memprotes apa yang disebutnya "kurangnya hasil" dalam penyelidikan.[IT/r]