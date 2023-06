Biden: Barat Telah Melakukan Segalanya untuk Ukraina 

IslamTimes - Washington dan sekutunya telah menghabiskan upaya mereka untuk mempersenjatai dan mempersiapkan Ukraina untuk serangan balasannya terhadap pasukan Rusia, klaim Presiden AS Joe Biden setelah bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak di Gedung Putih.

Presiden AS tetap "sangat optimis" tentang "situasi yang berkembang" di Ukraina"Kami telah melakukan semua yang kami bisa, secara kolektif tetapi secara individu di Amerika Serikat, untuk membuat mereka siap, untuk mendukung ..," kata Biden kepada wartawan pada hari Kamis (8/6) dalam jumpa pers bersama dengan Sunak di Washington. Dia menyebut upaya Kiev yang goyah untuk melancarkan serangan sebagai "situasi yang berkembang di mana kami sangat optimis."Presiden AS membuat komentarnya di tengah laporan bahwa pasukan Ukraina telah menderita korban yang “signifikan” saat mereka bertempur untuk menerobos garis pertahanan Rusia di bekas republik Soviet. CNN mengakui pada hari Kamis (8/6) bahwa pasukan Ukraina menghadapi "perlawanan yang lebih besar dari yang diharapkan" dan sedang berjuang untuk mendapatkan kendaraan yang disediakan Barat melalui ladang ranjau.Serangan balasan yang telah lama didiskusikan tampaknya dimulai dengan serangan besar-besaran pada hari Minggu, tetapi bertemu dengan daya tembak yang melemah dari pasukan Rusia. Kiev mengakui bahwa pasukannya "beralih ke tindakan ofensif" di beberapa daerah, tetapi menolak klaim kegagalan dan kerugiannya sebagai propaganda Rusia.Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, pasukan Ukraina kehilangan lebih dari 3.700 tentara, 52 tank, dan ratusan kendaraan lapis baja selama tiga hari pertama serangan mereka. Menteri Pertahanan Rusia Sergey Shoigu mengatakan pada hari Selasa (6/6) bahwa hanya 71 tentara Rusia yang tewas selama periode yang sama. Dia menambahkan pada hari Kamis (8/6) bahwa Brigade Mekanik ke-47 Ukraina mundur setelah kehilangan 350 orang dan 30 tank dalam serangan terbaru di front Zaporozhye.Ditanya apakah dia berharap mendapatkan persetujuan pendanaan baru dari Kongres yang dikendalikan Partai Republik untuk terus memberikan bantuan ke Ukraina, Biden bersumpah "dukungan tak tergoyahkan" untuk Kiev. Anggota parlemen telah menyetujui $113 miliar bantuan Ukraina sejak Februari 2022. Anggota NATO berencana untuk membahas komitmen keamanan jangka panjang untuk Kiev pada pertemuan puncak bulan depan di Vilnius.“Keamanan jangka panjang untuk mencegah agresi di masa depan setelah perang ini berakhir adalah tujuannya, dan kami memajukan tujuan ini dengan memberikan dukungan yang dibutuhkan Ukraina sekarang di medan perang dan membantu mereka memperkuat militer mereka dalam jangka panjang,” kata Biden. “Saya yakin kami akan memiliki dana yang diperlukan untuk mendukung Ukraina selama diperlukan.”Biden berargumen bahwa sementara beberapa anggota parlemen mulai mempertanyakan apakah AS harus terus memberikan bantuan ke Ukraina, dia melihat kesepakatan luas tentang konsekuensi jika gagal melakukannya.Sunak menggembar-gemborkan peningkatan pengeluaran pertahanan Inggris, mengatakan, "Kami beruntung memiliki investasi Amerika dalam keamanan Eropa, tetapi kami perlu berbagi beban bersama Anda." Dia menyarankan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin bertaruh pada anggota NATO untuk lelah mendukung Kiev. “Saya pikir itu mengirimkan sinyal kuat kepadanya bahwa tidak ada gunanya mencoba menunggu kami keluar. Kami tidak ke mana-mana. Kami akan berada di sini selama diperlukan.”[IT/r]