IslamTimes - Entitas Zionis “Israel” berada dalam titik nyala di tengah meningkatnya ketegangan internal antara pemukim sekuler dan religius Zionis “Israel” .

Pada tanggal 20 Mei, setidaknya selusin pemukim Zionis "Israel" yang beragama muncul dan memblokir pintu masuk taman bermain dalam ruangan, menuduh menodai hari Sabat Yahudi dengan membuka bisnis. Mereka dihadang oleh orang tua anak-anak tersebut, perkelahian pecah dan, dalam sekejap, pusat tersebut telah menjadi simbol titik api dari pertempuran yang lebih besar antara sekuler dan religius Zionis “Israel” dalam entitas apartheid.Berkat pengaruh politiknya yang sangat besar, komunitas haredi telah memperoleh anggaran besar-besaran yang menurut para kritikus akan memperkuat cara hidupnya yang terisolasi dan melemahkan prospek ekonomi entitas tersebut seiring dengan membengkaknya populasi ultra-Ortodoks.“Kami punya dua anak. Mereka memiliki 10 anak. Mereka akan menjadi mayoritas di sini, pada akhirnya,” kata Brayer Sharabi, seorang Zionis “Israel” sekuler yang sikunya patah dalam perkelahian itu. “Apa yang akan terjadi pada tempat ini setelah mereka menjadi mayoritas?”Ultra-Ortodoks entitas, yang dikenal sebagai haredim, merupakan 13% dari 9,7 juta populasi entitas. Komunitas tertutup telah lama berselisih dengan mayoritas sekuler, berselisih tentang wajib militer, integrasi mereka ke dalam angkatan kerja dan prinsip dasar yang memandu hidup mereka. Haredi Yahudi di entitas juga tumbuh lebih cepat daripada kelompok lain, sekitar 4% per tahun.Banyaknya perbedaan antara Zionis “Israel” religius dan sekuler yang telah merusak entitas tersebut. Di bawah pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, pengertian di antara “orang Zionis Israel” sekuler telah meningkat bahwa gaya hidup mereka mungkin memiliki tanggal kedaluwarsa.Netanyahu, sementara itu, menepis kritik semacam itu, dengan mengatakan kaum ultra-Ortodoks layak mendapatkan dana dan bahwa dia berupaya mengintegrasikan mereka ke dalam angkatan kerja.Ultra-Ortodoks sebagian besar tinggal di kota-kota dan lingkungan kota yang terpisah, dan tidak seperti kebanyakan "orang Zionis Israel" sekuler, kebanyakan tidak wajib militer di bawah sistem pengecualian berusia puluhan tahun yang memungkinkan mereka untuk mempelajari teks-teks agama sebagai gantinya. Banyak yang melanjutkan studi agama hingga dewasa dan tidak bekerja, hidup dari tunjangan pemerintah dan membuat marah kelas menengah entitas yang membayar pajak.Sekolah ultra-Ortodoks secara luas tidak mengajarkan kurikulum inti matematika atau bahasa Inggris. Para ahli mengatakan ini memberi mereka sedikit keterampilan untuk memasuki dunia kerja, menciptakan resep untuk kemiskinan dan ketergantungan yang meningkat pada bantuan pemerintah saat populasi bertambah.Kelompok ultra-Ortodoks mengatakan anak-anak mereka tetap berhak mendapatkan dana yang kuat untuk pendidikan, dan bahwa komunitas mereka yang tertutup melindungi cara hidup yang telah berusia berabad-abad. Para pemimpin mereka juga mengatakan bahwa mereka berkontribusi pada perekonomian dengan membayar sejumlah besar pajak penjualan atas pembelian konsumen untuk keluarga besar mereka.Yinon Azulai, seorang anggota parlemen dari partai Shas ultra-Ortodoks, bulan lalu dalam pidato parlemen mengecam apa yang disebutnya "hasutan liar yang mengamuk akhir-akhir ini dan menyebar di jalan-jalan kebencian tak berdasar terhadap komunitas ultra-Ortodoks" setelah seorang pembawa acara TV populer menyebut komunitas tersebut "pengisap darah."Dan Ben-David, seorang ekonom yang telah lama mengkritik apa yang dia katakan sebagai perlakuan istimewa untuk ultra-Ortodoks, mengatakan bahwa subsidi yang murah hati dan kekuatan politik memberikan gambaran sekilas tentang masa depan entitas tersebut.“Tidak ada hari berlalu di mana kita tidak dibanjiri dengan gambaran yang jelas tentang seperti apa kehidupan ini nanti” di bawah mayoritas ultra-Ortodoks, kata Ben-David, presiden Shoresh Institution for Socioeconomic Research Universitas Tel Aviv. “Tingkat ketegangannya jauh lebih tinggi.”Puluhan juta dolar dalam pemberian keuangan yang disahkan dalam anggaran baru-baru ini bulan lalu telah membuat marah “orang Zionis Israel” sekuler.Protes mingguan terhadap perombakan hukum kadang-kadang mengadopsi tema anti-agama, terutama menjelang batas waktu 31 Juli yang diperintahkan pengadilan bagi Netanyahu untuk mengajukan undang-undang baru guna mengatasi masalah pendaftaran ultra-Ortodoks. Tidak jelas apakah rancangan undang-undang yang diusulkan akan disahkan secara hukum. Itu tidak berusaha untuk merekrut lebih banyak pria ultra-Ortodoks ke dalam militer, tetapi malah membujuk mereka untuk bergabung dengan angkatan kerja lebih awal.Gilad Malach, direktur ultra-Ortodoks dalam Program Zionis “Israel” di Institut Demokrasi Zionis “Israel”, sebuah think tank, mengatakan bahwa anggaran yang besar adalah bagian dari tren yang lebih luas yang menunjukkan bahwa masyarakat tidak berintegrasi dengan entitas masyarakat yang lebih besar.“Beberapa tahun terakhir kami memiliki lebih banyak tanda bahwa proses ini tidak cukup kuat,” katanya. "Orang-orang bertanya pada diri mereka sendiri, ke mana arah 'negara' Zionis Israel?"[IT/r]