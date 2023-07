Penerjemah Afghanistan yang Melarikan Diri dari Taliban Ditembak Mati dalam Kekerasan Senjata AS

IslamTimes - Seorang mantan penerjemah Afghanistan untuk pasukan pendudukan AS di Afghanistan telah ditembak mati di Washington, DC dalam kekerasan senjata saat bekerja sebagai sopir rideshare setelah melarikan diri dari negaranya menyusul pengambilalihan Taliban.

Tak lama setelah tengah malam pada 3 Juli, warga Afghanistan berusia 31 tahun, yang diidentifikasi sebagai Nusrat Ahmad Yar - ayah dari empat anak - ditembak mati di sebuah lingkungan di timur laut Washington, DC.Dia mengangkut empat orang Amerika saat fajar ketika dia ditembak oleh salah satu penumpang.Rekaman video dari dekat TKP menunjukkan para tersangka melarikan diri setelah menembak Ahmad Yar.Petugas yang tiba di lokasi menemukan Ahmadyar di dalam kendaraan dengan setidaknya satu luka tembak di perutnya, kata polisi. Korban dibawa ke rumah sakit, tetapi dinyatakan meninggal "setelah semua upaya penyelamatan gagal".Hadiah $25.000 tersedia bagi siapa saja yang memberikan informasi yang mengarah pada penangkapan dan penghukuman tersangka.Ahmad Yar telah mempertaruhkan nyawanya bekerja untuk Pasukan Khusus AS di Afghanistan selama satu dekade, dan setelah pengambilalihan Taliban pada tahun 2021, dia berhasil sampai ke AS menggunakan visa khusus bagi mereka yang bekerja untuk militer AS.Temannya Rahim Amini mengatakan kepada Al Jazira bahwa Ahmad Yar ingin hidup aman bersama istri dan anak-anaknya yang berusia 13, 11, 8, dan 15 bulan, serta menghasilkan uang dan makmur.“Saya sangat senang berada di Amerika,” Amini yang berusia 36 tahun mengingat perkataan temannya. "Saya aman. Anak-anak saya akan dididik di sini.”Di AS, Ahmadyar awalnya pindah ke Philadelphia; tetapi, kota itu dianggap terlalu berbahaya untuk ditinggali. Dia memberi tahu Amini bahwa dia telah dihadang oleh orang-orang bersenjata yang meminta uang di sana.Ahmadyar kemudian pindah ke Virginia Utara di mana dia bekerja sebagai pengemudi Lyft untuk memenuhi kebutuhan.Amini mengatakan Ahmad Yar harus bekerja berjam-jam untuk menghidupi keluarganya di AS serta saudara dan orang tuanya yang masih berada di Afghanistan.Militer AS dan komunitas lokal Afghanistan telah meluncurkan upaya penggalangan dana untuk keluarga Ahmad Yar.Hingga Juni, Departemen Luar Negeri memperkirakan bahwa 97.000 warga Afghanistan telah bermukim kembali di AS sejak September 2021.Kekerasan senjata di Amerika Serikat digambarkan sebagai "epidemi" oleh Presiden AS. Amerika Serikat telah menyaksikan lebih dari 360 penembakan massal pada tahun 2023 saja.Menurut Gun Violence Archive, yang melacak penembakan di AS, pada tahun 2022 terjadi 647 penembakan massal yang menewaskan 44.287 orang.Korban tewas tahun 2022 sedikit lebih rendah dari tahun 2021 ketika 45.010 orang tewas dalam 692 penembakan massal di seluruh negeri.Sementara itu, mayoritas orang Amerika mendukung pengendalian senjata, menurut jajak pendapat Gallup dari tahun 2022, menunjukkan 57 persen dari semua orang Amerika mengatakan mereka menginginkan undang-undang yang lebih ketat yang mencakup penjualan senjata api.Namun, National Rifle Association (NRA) adalah kelompok lobi yang sangat aktif dan kuat secara politik di Amerika Serikat.Ini menggunakan taktik kampanye negatif untuk memastikan legislator sepenuhnya memahami bahwa partisipasi mereka dalam langkah apa pun untuk meloloskan undang-undang keselamatan senjata apa pun akan memiliki konsekuensi yang parah dan dapat menghancurkan karier politik mereka.Beberapa ahli mengutip masalah kesehatan mental dan penegakan hukum yang tidak terlibat sebagai alasan lain untuk kekerasan senjata.Keluarnya AS yang gagal memicu keruntuhan pemerintah Afghanistan.Keruntuhan dramatis bekas pemerintah Afghanistan dan pasukan keamanan nasionalnya pada Agustus 2021 diikuti oleh pengambilalihan negara itu oleh Taliban adalah konsekuensi langsung dari keputusan yang dibuat oleh Washington, menurut sebuah laporan yang dirilis oleh badan pengawas pemerintah AS.Laporan oleh Inspektur Jenderal Khusus AS untuk Rekonstruksi Afghanistan (SIGAR) menuduh Washington bersalah atas runtuhnya bekas pemerintah Afghanistan dan Pasukan Pertahanan dan Keamanan Nasional Afghanistan (ANDSF).Laporan oleh SIGAR mengungkapkan bahwa pasukan Afghanistan kehilangan kepercayaan setelah Presiden Donald Trump saat itu mencapai kesepakatan dengan Taliban di Doha, Qatar.Untuk menambah penghinaan, pengganti Trump, Presiden AS Joe Biden, mengumumkan dan memimpin penarikan pasukan militer Amerika dari negara yang dilanda perang itu.Menurut kesaksian yang disampaikan kepada badan pengawasan tertinggi oleh mantan jenderal dan pakar militer Afghanistan, dukungan Amerika untuk pasukan Afghanistan sebagian besar dihentikan atau dibatasi sementara Taliban mengintensifkan serangannya di seluruh negeri pada tahun 2021.Laporan tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya upaya AS dan Afghanistan untuk membentuk sektor bantuan keamanan yang efektif dan berkelanjutan kemungkinan besar akan gagal sejak awal.Pakar Afghanistan juga mencatat bahwa AS tidak pernah merencanakan untuk membangun pemerintahan yang kuat di negara itu, menambahkan bahwa semua tentara yang didukung Barat pada akhirnya akan hancur berantakan.[IT/r]