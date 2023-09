IslamTimes – Setelah Libya dan Armenia, giliran tentara bayaran Suriah yang menjadi pemicu konflik internasional di Ukraina. Karena tentara bayaran tidak peduli pada apa pun selain uang yang mereka terima sebagai imbalan atas layanan lapangan mereka, Washington telah menemukan tujuannya dalam struktur politik oposisi Suriah, meskipun terdapat berbagai kontradiksi, mulai dari “Pasukan Demokratik Suriah” [SDF] dan Partai Komunis Suriah. Agen Ankara yang memeranginya.

Setiap orang mengirim mereka ke Holocaust Ukraina untuk mencapai tujuan mereka sendiri; Adapun tentara bayaran, seperti yang diketahui tentang mereka, mereka berjuang untuk siapa pun yang membayar paling banyak.Pakar militer Brigadir Jenderal Ali Khaddour membenarkan bahwa kelompok teroris yang setia kepada Ankara di Suriah utara telah membuka kantor khusus untuk merekrut militan dan mengirim mereka ke Ukraina, bersamaan dengan pengumpulan teroris Washington di pangkalan al-Tanf di Suriah timur untuk tujuan yang sama, bersamaan dengan persiapan pejuang Kurdi dari SDF pro-Washington, dengan tujuan menuju Ukraina.Dalam wawancara eksklusif dengan situs al-Ahed News, pakar militer tersebut menunjukkan bahwa langkah pertama dalam merekrut tentara bayaran Suriah untuk berperang di Ukraina adalah “faksi Turkmenistan” yang berafiliasi dengan tentara Turki, yang menguasai pedesaan Aleppo, Raqqa, al-Hasakah dan Suriah timur laut, di mana mereka membuka kantor di mana para pejuang mendaftarkan nama mereka dan menandatangani kontrak yang mewajibkan mereka untuk berperang melawan Rusia di Ukraina dengan imbalan sejumlah besar uang.Khaddour menambahkan bahwa faksi-faksi Turkmenistan yang berafiliasi dengan Ankara, termasuk Divisi Hamzah [yang dikenal secara lokal sebagai al-Hamzat], Legiun Syam, Brigade Suleiman Shah, Ahrar al-Sharqiya, telah membuka kantor di bawah pengawasan para pemimpin mereka dengan imbalan gaji bulanan yang besar, hingga sekitar 5.000 euro per bulan yang disediakan oleh NATO sebagai tunjangan transportasi ke Ukraina, mengingat bahwa jumlah tersebut serupa dengan jumlah yang dibayarkan oleh pembayaran NATO kepada tentara bayaran di Republik Ceko, Polandia dan beberapa negara Afrika dan Asia. Kantor-kantor ini tersebar di Afrin, Azaz, Jarabulus, al-Rai di pedesaan Aleppo, Tel Abyad di pedesaan Raqqa dan Ras al-Ayn di pedesaan al-Hasakah.Penjara. Jenderal Khaddour menunjukkan bahwa perekrutan tentara bayaran Suriah oleh faksi Turkmenistan di Ankara untuk berperang di Ukraina terjadi setelah pertemuan yang dilakukan oleh perwira intelijen Turki, didampingi oleh sejumlah perwira intelijen Ukraina dan sejumlah komandan faksi yang disebut “Tentara Pembebasan Suriah” [ FSA], dimana disepakati untuk mengirimkan gelombang pertama sebanyak 500 pejuang untuk berperang di Ukraina, sedangkan Angkatan Darat AS mensponsori pengiriman gelombang teroris yang berafiliasi dengan milisi “Maghawir al-Thawra” [Komando Revolusi], bersama dengan mantan pejuang dan tahanan yang tergabung dalam Daesh Wahhabi [akronim bahasa Arab untuk “ISIS” /”ISIL”], yang sebagian besar berkewarganegaraan Rusia, Chechnya, dan Kazakh, ke pangkalan al-Tanf di segitiga perbatasan Suriah-Yordania-Irak secara paralel dengan pengiriman pejuang SDF dengan imbalan sejumlah besar uang, sesuatu yang sudah pasti meskipun para pemimpin Kurdi di SDF buru-buru menyangkalnya.Anggota Majelis Rakyat Suriah, Muhannad al-Haj Ali, membenarkan informasi tentang kerja Washington dengan kelompok teroris, khususnya di wilayah Jazira Suriah dan utara Aleppo dan Idlib, dengan tujuan mengirim beberapa pejuang ke Ukraina untuk menjadi tentara bayaran di bawah rezim perintah Zelensky dan kelompok Nazi-nya.Dalam pernyataannya kepada al-Ahed News, Haj Ali menegaskan bahwa masalah ini bukanlah hal baru. Hal ini didahului oleh upaya sukses Washington untuk mengumpulkan seribu pejuang dari organisasi teroris SDF dan mengirim mereka ke Ukraina setelah mereka mengadakan beberapa kursus pelatihan di wilayah al-Tanf dengan gaji besar yang dibayarkan dalam euro oleh NATO.Ia menambahkan, Amerika Serikat dan Turki mempunyai beberapa tujuan dibalik hal tersebut. Turki sebelumnya telah menggunakan para pejuang ini, terutama dari Idlib dan Aleppo utara, untuk berperang di Libya dan Armenia guna mendukung sekutunya di sana. Mereka juga telah mengirimkan sebagian dari mereka ke Afghanistan untuk menjadi bagian dari pasukan Turki yang dikerahkan ke Bandara Kabul dan seterusnya. Oleh karena itu, Turki berusaha mencari jalan keluar dari surplus teroris di perbatasannya di Suriah utara, setelah para teroris ini menjadi masalah besar bagi Turki; oleh karena itu, mereka mendaur ulangnya lagi dengan mengirimnya ke daerah baru.Haji Ali mengindikasikan bahwa AS ingin menyingkirkan beberapa pemimpin dan pejuang Kurdi, mengingat Ukraina telah menderita kerugian besar sejak awal serangan balik musim semi. Meskipun demikian, angka-angka Rusia menunjukkan bahwa 76.000 pejuang tewas di jajaran tentara [AS], sehingga mereka perlu memberikan kompensasi atas jumlah besar tersebut di front Ukraina. Di sisi lain, mereka ingin mengganti para pemimpin Kurdi dengan para pemimpin Arab di wilayah Jazira untuk menenangkan Turki dan mencegah polarisasi mereka terhadap Rusia, yang menunjukkan bahwa upaya ini terus berlanjut dan, sayangnya, sisi kemanusiaan Suriah-lah yang menjadi pihak yang dirugikan dalam tindakan ini.[IT/r]