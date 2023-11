Lebih dari 500 Pejabat AS Menandatangani Surat yang Memprotes Kebijakan 'Israel' Biden

Biden n Blinken

IslamTimes - Lebih dari 500 pejabat politik dan anggota staf yang mewakili sekitar 40 lembaga pemerintah mengirim surat kepada Presiden AS Joe Biden pada hari Selasa (14/11) untuk memprotes dukungannya terhadap entitas ‘Israel’ dalam perangnya di Gaza.

Surat tersebut, yang merupakan bagian dari meningkatnya perbedaan pendapat internal atas dukungan pemerintah terhadap perang, menyerukan Biden untuk segera mengupayakan gencatan senjata di Jalur Gaza dan mendorong Zionis ‘Israel’ untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke wilayah tersebut. Ini adalah yang terbaru dari beberapa surat protes dari para pejabat di seluruh pemerintahan Biden, termasuk tiga memo internal kepada Menteri Luar Negeri Antony J. Blinken yang ditandatangani oleh puluhan pegawai Departemen Luar Negeri serta surat terbuka yang ditandatangani oleh lebih dari 1.000 pegawai Badan AS. untuk Pembangunan Internasional.Surat USAID menjelaskan bahwa para penandatangan surat yang diserahkan pada hari Selasa dan yang beredar di kalangan karyawan USAID tidak disebutkan namanya, karena “keprihatinan terhadap keselamatan pribadi kita dan risiko kemungkinan kehilangan pekerjaan.” Para penandatangan kabel perbedaan pendapat Departemen Luar Negeri harus mengungkapkan nama mereka, namun kabel tersebut belum diumumkan ke publik.Meskipun pemerintahan Biden baru-baru ini mulai menyuarakan keprihatinan atas tingginya jumlah warga sipil Palestina yang menjadi martir dan mendesak Zionis “Israel” untuk menahan diri, kritik yang muncul tersebut tampaknya tidak menenangkan banyak orang di pemerintahan AS.Surat tersebut, yang salinannya telah ditinjau oleh The New York Times, mendesak Biden untuk menghentikan pertumpahan darah yang disebabkan oleh kampanye militer Zionis ‘Israel’ di Gaza.“Kami menyerukan kepada Presiden Biden untuk segera menuntut gencatan senjata; dan menyerukan peredaan konflik yang terjadi saat ini dengan menjamin pembebasan segera para “sandera” Zionis ‘Israel’ dan warga Palestina yang ditahan secara sewenang-wenang; pemulihan air, bahan bakar, listrik dan layanan dasar lainnya; dan masuknya bantuan kemanusiaan yang memadai ke Jalur Gaza,” tulis surat itu.Panitia terus mengumpulkan tanda tangan bahkan setelah surat itu diserahkan kepada Biden, dan pada Selasa sore surat itu sudah memiliki sekitar 100 nama lebih banyak daripada 402 nama yang diserahkan secara resmi. Pihak penyelenggara surat tersebut mengatakan bahwa mereka bermaksud memberi tahu Gedung Putih setiap hari mengenai jumlah tanda tangan terkini.Dua orang yang ditunjuk secara politik yang membantu mengatur surat kepada Biden mengatakan mayoritas penandatangan adalah orang-orang yang ditunjuk secara politik dari berbagai agama yang bekerja di seluruh pemerintahan, mulai dari Dewan Keamanan Nasional hingga FBI dan Departemen Kehakiman.Beberapa penandatangan membantu Biden terpilih pada tahun 2020 dan mengatakan dalam wawancara bahwa mereka khawatir bahwa dukungan pemerintah terhadap perang ‘Israel’ di Gaza bertentangan dengan sikap pemilih Partai Demokrat mengenai masalah ini.“Mayoritas warga Amerika mendukung gencatan senjata,” tulis surat itu, yang mengacu pada jajak pendapat pada bulan Oktober yang menunjukkan bahwa 66 persen warga Amerika, termasuk 80 persen anggota Partai Demokrat, percaya bahwa Amerika harus memberikan tekanan pada 'Israel' untuk melakukan gencatan senjata. gencatan senjata.“Selain itu, Amerika tidak ingin militer AS terlibat dalam perang yang memakan biaya dan tidak masuk akal di Timur Tengah.”Beberapa pejabat AS mengatakan secara pribadi bahwa meskipun para pejabat senior menyambut baik perbedaan pendapat, pegawai pemerintah harus memahami dan menerima bahwa mereka tidak selalu setuju dengan kebijakan AS. Perbedaan pendapat mengenai Gaza mencerminkan kesenjangan generasi dan sebagian besar berasal dari karyawan berusia 20-an dan 30-an, kata para pejabat – meskipun banyak orang lanjut usia juga telah menandatangani dokumen perbedaan pendapat, menurut orang-orang yang telah mengumpulkan tanda tangan.[IT/r]