Frustrasi AS terhadap “Israel” seiring Meningkatnya Kematian Warga Sipil di Gaza

Joe Biden and Benjamin Netanyahu

IslamTimes - Gedung Putih semakin frustrasi dengan tindakan entitas Zionis “Israel” dalam berperang melawan gerakan perlawanan Palestina, Hamas, ketika jumlah korban sipil meningkat dan seruan pemerintah tidak diindahkan, sehingga memperlebar keretakan di antara sekutu dekat tersebut.

Para pejabat pemerintah melakukan apa yang mereka gambarkan sebagai percakapan yang lebih sulit dengan rekan-rekan Zionis “Israel” mereka ketika AS mencoba untuk membentuk konflik – namun kemudian entitas apartheid Zionis “Israel” mengabaikannya, menurut beberapa orang yang mengetahui percakapan tersebut dan meminta untuk tidak mendiskusikan musyawarah pribadi tersebut.Mereka mengatakan pemerintah telah meningkatkan pesan pribadinya kepada entitas Zionis “Israel” karena ketidaksabaran yang semakin meningkat. Pada saat yang sama, pemerintah AS masih memenuhi permintaan senjata Zionis Israel, dan sejauh ini belum memberikan ancaman apa pun terhadap mitra utamanya di wilayah tersebut.Percakapan yang menegangkan ini menyoroti risiko strategi pemerintahan Biden, yang sebagian besar bertumpu pada gagasan bahwa dukungan publik terhadap Perdana Menteri Zionis “Israel” Benjamin Netanyahu akan membuka ruang di belakang layar untuk menyampaikan pesan-pesan keras dan membentuk perilaku entitas tersebut.Namun hal ini terbukti menjadi sebuah keseimbangan yang sulit ketika entitas Zionis “Israel” meningkatkan kampanyenya melawan Hamas dan jumlah korban warga sipil di Jalur Gaza telah meningkat menjadi lebih dari 11.000 orang, menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Pemerintahan AS juga mendapat tekanan yang semakin besar dari sekutu-sekutu Arab, yang berpendapat bahwa dukungan pemerintahan Biden telah memberi lampu hijau bagi Netanyahu untuk melanjutkan.Pada saat yang sama, Netanyahu sejauh ini mengesampingkan kekhawatiran Amerika mengenai warga Amerika yang masih menjadi tawanan di Gaza dan ratusan warga Amerika-Palestina yang belum dapat meninggalkan wilayah tersebut, kata orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.“Jika rencana aksi Anda pada dasarnya adalah 'ada 30.000 pejuang Hamas, kami akan membunuh mereka semua dan ya, akan ada darah dan kerusakan, kami mohon maaf atas hal itu' – itu mengkhawatirkan,” kata Brian Katulis, wakil presiden. kebijakan di Middle East Institute di Washington. “Hal ini menimbulkan krisis kemanusiaan di Gaza, yang menimbulkan ancaman terhadap warga AS yang masih belum keluar, dan mungkin meningkatkan ketegangan di seluruh wilayah.”Beberapa ketegangan berpusat pada kampanye entitas Zionis “Israel” di rumah sakit Shifa di Gaza, yang menurut para pejabat AS dan Zionis “Israel” diduga menyembunyikan markas besar Hamas. Meskipun pemerintahan Biden sepakat bahwa entitas Zionis “Israel” perlu membasmi Hamas, kekhawatirannya adalah bahwa entitas tersebut tidak berbuat cukup banyak untuk melindungi warga sipil yang terjebak di dalamnya. Pada hari Senin, Presiden Joe Biden mengatakan Shifa “harus dilindungi”.Pada Selasa malam, entitas Zionis “Israel” tampaknya menentang peringatan tersebut, dengan militer mengatakan pasukan “melakukan operasi yang tepat dan tepat sasaran terhadap Hamas” di rumah sakit.Hal buruk lainnya adalah masa depan Jalur Gaza, dan perubahan Netanyahu dari mengatakan bahwa entitas tersebut tidak ingin menduduki wilayah tersebut lagi menjadi bersumpah bahwa pasukan pendudukan Zionis “Israel” akan tetap berada di sana tanpa batas waktu.Para pejabat mengatakan AS telah berulang kali memperingatkan bahwa rezim apartheid “Israel” perlu melindungi warga sipil. Ketika AS bertanya apa yang terjadi ketika entitas “Israel” menyerang sebuah kamp pengungsi, tanggapan Zionis “Israel” hampir meremehkan, dan para pemimpinnya mengatakan bahwa tujuan mereka telah tercapai, kata para pejabat.Tanggapan rezim Zionis “Israel” diwarnai dengan ketidaksabaran dan tuduhan kemunafikan, dengan para pejabat bersikeras bahwa AS terus tidak memahami trauma yang timbul dari Operasi Banjir Al-Aqsa Hamas pada 7 Oktober dan kehancuran yang ditimbulkannya, menurut para pejabat Amerika.Pejabat Zionis “Israel” menolak mengomentari percakapan tersebut.Kini, AS mulai mengungkapkan kemarahan pribadinya terhadap entitas Zionis “Israel” ke publik. Pekan lalu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan “terlalu banyak warga Palestina yang terbunuh.”Biden juga menunjukkan rasa frustrasinya. Pada hari Senin, dia mengatakan kepada wartawan bahwa dia “tidak segan-segan mengungkapkan keprihatinannya” terkait pertempuran di rumah sakit Gaza. Kamis lalu, Biden mengatakan upaya untuk menerapkan jeda kemanusiaan dalam pertempuran tersebut “membutuhkan waktu lebih lama dari yang saya harapkan”.Ketidaksabaran AS yang semakin besar sebagian didorong oleh tekanan dari mitra-mitra lain, khususnya di dunia Arab. Beberapa pemimpin percaya bahwa sikap Biden terhadap Netanyahu – dan pertemuannya dengan kabinet perang – dalam kunjungannya ke entitas “Israel” bulan lalu memberikan lampu hijau bagi kampanye yang kini sedang berlangsung.“Ada rasa frustrasi yang luar biasa terhadap Amerika Serikat dan apa yang dilihat banyak orang sebagai kurangnya kredibilitas pemerintahan Biden,” kata Karen Young, peneliti senior di Pusat Kebijakan Energi Global Universitas Columbia. “Butuh waktu lama untuk memulihkan rasa percaya.”Di tengah kekhawatiran tersebut, AS terus memberikan dukungan finansial dan militer kepada entitas tersebut, termasuk dengan menyediakan beberapa senjata yang digunakan Zionis “Israel” dalam kampanye pengebomannya. Hal ini termasuk peluru artileri 155mm yang menuai protes dari kelompok bantuan karena akurasinya yang buruk.“Selama 50 tahun terakhir, perang Zionis ‘Israel’ telah berakhir karena Amerika Serikat turun tangan dan berkata, ‘ini saatnya untuk berhenti,” kata Jon Alterman, wakil presiden senior di Pusat Studi Internasional dan Strategis. “Tentu saja kita belum sampai pada titik itu, tapi kita sudah lebih dekat ke titik itu dibandingkan ketika presiden pergi ke Yerusalem [al-Quds].”[IT/r]