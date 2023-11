Protes Pro-Palestina Berujung pada Lockdown di US Capitol

Pro-Palestine protestors confront police outside the Democratic National Committee headquarters in Washington

IslamTimes - Sebuah protes di Washington – yang digambarkan oleh salah satu anggota parlemen AS sebagai “pro-teroris” dan “anti-Zionis Israel” – telah berubah menjadi kekerasan, yang memicu penutupan kantor-kantor kongres dan evakuasi politisi dari markas besar Komite Nasional Demokrat (DNC).

Demonstrasi di luar markas besar Komite Nasional Partai Demokrat di Washington berubah menjadi kekerasanPara pengunjuk rasa yang menuntut gencatan senjata dalam perang Zionis Israel-Hamas berkumpul pada Rabu (15/11) malam di luar kantor DNC, tempat anggota parlemen mengadakan pertemuan, dan menghalangi polisi Capitol AS untuk mencapai pintu masuk. “Kami diselamatkan oleh petugas bersenjata, yang tidak mengetahui niat para pengunjuk rasa,” kata Perwakilan AS Sean Casten, seorang Demokrat dari Illinois. “Mereka hanya tahu bahwa anggota Kongres ada di dalam, tidak bisa keluar, dan pengunjuk rasa tidak mengizinkan polisi lewat. Memaksa polisi menebak niatnya adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan berbahaya.”Rekaman kejadian menunjukkan pengunjuk rasa bentrok dengan polisi di tangga markas DNC. Polisi mengatakan enam petugas dirawat karena cedera, namun hanya satu pengunjuk rasa yang ditangkap karena penyerangan. “Kami mengapresiasi petugas kami, yang berhasil mengusir para pengunjuk rasa ilegal dan melakukan kekerasan ini serta melindungi semua orang di area tersebut,” kata departemen tersebut dalam sebuah pernyataan.Adegan kekerasan terjadi di markas @DNC di D.C. ketika kelompok sayap kiri mengerumuni bagian luar gedung untuk menuntut Partai Demokrat berhenti mendukung Zionis Israel. pic.twitter.com/UblRr55fAf— Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) 16 November 2023Gedung kantor kongres di dekatnya dikunci, dan polisi kemudian mengusir orang-orang keluar dari gedung DNC. Perwakilan Anna Paulina Luna, seorang anggota Partai Republik asal Florida, mengatakan dia mampir ke kantornya, yang terletak sekitar dua blok dari markas DNC, ketika peringatan itu dikeluarkan.“Tidak lama setelah kami masuk ke dalam, kami mendengar gumaman adanya protes, namun pada saat itu kami belum menyadari betapa buruknya hal tersebut. Mungkin sekitar 10 menit kemudian, seluruh Capitol dan semua fasilitasnya dikunci,” kenangnya.Perwakilan Brad Sherman, seorang Demokrat California, mengatakan dia dievakuasi dari gedung DNC “setelah pengunjuk rasa pro-teroris dan anti-Zionis Israel melakukan kekerasan, menyemprotkan merica ke petugas polisi dan mencoba masuk ke dalam gedung.” Dia menambahkan, “Rupanya, para demonstran pro-Hamas ini ingin Partai Republik menang dalam pemilu kongres berikutnya.”Sebuah kelompok Yahudi bernama IfNotNow, yang menentang bantuan AS untuk Israel, termasuk di antara organisasi yang terlibat dalam protes hari Rabu (15/11) tersebut. Kelompok tersebut menuduh polisi yang memulai kekerasan. “Kami menghubungkan senjata, tidak mengancam siapa pun, dan memohon kepada politisi kami untuk mendukung diakhirinya pembunuhan dan penderitaan di Gaza,” kata kelompok tersebut.Para pemimpin Partai Demokrat, yang menggambarkan kerusuhan di Capitol AS pada Januari 2021 sebagai “pemberontakan” rasis, tidak mengutuk para demonstran yang terlibat dalam protes yang diwarnai kekerasan pada hari Rabu. Tiga anggota teratas Partai Demokrat – Perwakilan Hakeem Jeffries, Katherine Clark, dan Pete Aguilar – sedang menghadiri pertemuan di markas DNC ketika bentrokan terjadi.Para pengunjuk rasa “meningkatkan aktivitas mereka dengan cara yang melebihi demonstrasi damai,” kata petinggi Partai Demokrat dalam pernyataan bersama. Mereka menambahkan, “Kami sangat mendukung hak kebebasan berekspresi pada Amandemen Pertama dan mendorong siapa pun yang menggunakan hak tersebut untuk melakukannya secara damai.”[IT/r]