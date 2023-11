Menlu Iran Memperingatkan Eskalasi Perang dalam Pembicaraan Jujur dengan Mitra Perancis

Iranian FM Amir Abdollahian and Foreign Minister Catherine Colonna

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian mengatakan dia memperingatkan dalam pertemuan dengan timpalannya dari Perancis bahwa jika situasi di Gaza terus berlanjut, segala kemungkinan mungkin terjadi, termasuk perluasan perang lebih lanjut.

Amir Abdollahian mengadakan pertemuan tatap muka di Jenewa dengan Menteri Luar Negeri Catherine Colonna pada hari Kamis (16/11), sebagai bagian dari konsultasi mengenai situasi di Gaza di tengah invasi Zionis “Israel” ke wilayah yang terkepung.“Kami melakukan pembicaraan yang jujur, jelas dan penting dengan Menteri Luar Negeri Perancis dan menegaskan bahwa 'Anda bersama Amerika tidak bisa hanya berbicara tentang tindakan Hamas'. Dan kami mengatakan bahwa, menurut pendapat kami, Hamas adalah gerakan pembebasan Palestina melawan penjajahan.“Meskipun kami selalu mengutuk pembunuhan terhadap perempuan dan anak-anak di mana pun di dunia, sikap diam Amerika dan beberapa negara Barat mengenai pembunuhan anak-anak dan perempuan di Palestina sungguh tidak tertahankan,” katanya.“Di Jenewa, kami melakukan percakapan yang jujur ​​dan penting dengan Menteri Luar Negeri Prancis Colonna mengenai perkembangan di Palestina, masalah bilateral dan konsuler serta perspektif hubungan antara Iran dan Prancis,” tulisnya secara terpisah dalam bahasa Persia di X.“Kami memperingatkan tentang konsekuensi dari berlanjutnya kejahatan perang di Gaza. Penghentian segera genosida di Gaza, pengiriman bantuan, dan pertukaran tahanan sipil juga ditekankan.”Amir Abdollahian mengatakan Menteri Luar Negeri Prancis sepakat bahwa perang tidak boleh diperluas.“Kami memperingatkan bahwa jika situasi ini terus berlanjut, segala kemungkinan, termasuk perluasan cakupan perang lebih lanjut, akan terjadi.”Menteri luar negeri Perancis dikutip mengatakan bahwa dia telah mengatakan kepada rekannya dari Iran bahwa Teheran memiliki "tanggung jawab yang berat" untuk mencegah perang menyebar ke seluruh wilayah.Diplomat utama Prancis juga mengatakan “semua tindakan” harus diambil untuk melindungi warga sipil dalam perang dan akses terhadap bantuan kemanusiaan perlu dijamin.Rezim apartheid Zionis “Israel” melancarkan perang di Gaza pada tanggal 7 Oktober setelah gerakan perlawanan Palestina Hamas melancarkan Operasi Banjir al-Aqsa yang mengejutkan terhadap entitas pendudukan sebagai tanggapan terhadap penindasan dan kehancuran rezim Zionis “Israel” yang telah berlangsung selama puluhan tahun terhadap warga Palestina. Menurut kementerian kesehatan yang berbasis di Gaza, entitas tersebut telah membunuh 11.500 warga Palestina, termasuk 4.630 anak-anak dan 3.130 wanita, serta melukai lebih dari 32.000 lainnya.Secara terpisah pada hari Kamis (16/11), juru bicara Gedung Putih John Kirby mengatakan Amerika Serikat ingin China menggunakan jalur komunikasinya dengan Iran untuk memberi tahu Tehran bahwa perang yang lebih luas di Asia Barat harus dihindari.“Kami tentu akan mendorong mereka untuk menggunakan kalimat tersebut untuk menegaskan kembali kepada Iran bahwa kami tidak ingin melihat konflik yang semakin dalam atau meningkat di kawasan,” katanya pada konferensi pers ketika ditanya apakah Presiden Joe Biden telah menerima tanggapan tersebut. jaminan dari rekannya dari China Xi Jinping bahwa dia akan mendesak Iran untuk menghentikan apa yang disebut Kirby sebagai serangan terhadap pasukan AS di Suriah dan Irak.Iran dengan tegas menolak tuduhan bahwa negaranya terlibat dalam serangkaian serangan baru-baru ini terhadap pasukan militer AS di Irak dan negara tetangga Suriah.Serangan terhadap posisi militer AS di kedua negara Arab tersebut terjadi di tengah meningkatnya sentimen anti-AS atas dukungan penuh Washington terhadap serangan Zionis “Israel” di Gaza.[IT/r]