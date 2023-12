WSJ: AS Memasok Bom Penghancur Bunker ke Israel 

Israeli F16 warplane

IslamTimes - AS telah memasok sejumlah bom penghancur bunker BLU-109 kepada Zionis Israel sejak 7 Oktober, demikian yang dilaporkan Wall Street Journal, mengutip pejabat yang tidak mau disebutkan namanya. Outlet media tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Joe Biden telah meminta Zionis Israel untuk menahan diri dalam operasi militernya di Gaza sambil tetap bungkam dalam pengiriman senjatanya ke negara tersebut di Timur Tengah.

Outlet media tersebut, mengutip pejabat yang tidak disebutkan namanya, mengklaim Washington telah memberikan 100 amunisi seberat 2.000 pon kepada sekutunya sejak 7 Oktober.Laporan serupa muncul di Bloomberg bulan lalu, menuduh bahwa Washington terpaksa mengurangi sahamnya di dalam negeri dan di Eropa untuk menopang Zionis Israel. Publikasi tersebut juga menunjukkan bahwa AS belum mengungkapkan dugaan pengiriman senjata kepada publik.Dalam artikelnya pada hari Jumat (1/12), WSJ mengklaim bahwa sejak permusuhan pecah setelah serangan mematikan Hamas pada awal Oktober, AS telah mengirimkan sekitar 15.000 bom, termasuk 100 bom penghancur bunker seberat 2.000 pon. Senjata ini dirancang untuk menembus tempat perlindungan beton dan digunakan oleh militer Amerika selama perang Teluk dan perang Afghanistan.Menurut media tersebut, Zionis Israel kemungkinan besar membutuhkan bom jenis ini untuk menghancurkan jaringan terowongan bawah tanah Hamas yang luas, yang diyakini dibangun oleh kelompok militan tersebut di bawah blok apartemen dan infrastruktur sipil.WSJ mengutip seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan bahwa bom bermuatan besar yang dipasok AS digunakan oleh Pasukan Pertahanan Zionis Israel (IDF) dalam serangannya di sebuah blok apartemen di kamp pengungsi Jabalia di Gaza, yang diyakini telah memakan korban lebih dari 100 orang. hidup. Pejabat militer Zionis Israel melaporkan pada saat itu bahwa seorang komandan senior militer Hamas tewas dalam serangan itu.Amunisi yang juga diduga diberikan oleh AS kepada Zionis Israel adalah bom berdiameter kecil dan tidak terarah serta 3.000 perangkat JDAM untuk mengubahnya menjadi bom 'pintar'.' Selain itu, AS dilaporkan memberikan sekitar 57.000 unit amunisi kepada sekutunya. Peluru artileri 155mm, yang persediaannya sudah terbatas karena tuntutan Ukraina sebelum tanggal 7 Oktober, kata WSJ.Artikel tersebut mencatat bahwa Washington, hingga saat ini, belum mengungkapkan jumlah dan jenis persenjataan yang telah diterbangkan ke Israel sejak awal konflik. Sementara itu, secara terbuka, pemerintahan Biden mendesak sekutunya untuk lebih melindungi penduduk sipil Palestina di Gaza, seperti yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken di Dubai pada hari Jumat (1/12).AS selama beberapa dekade telah menjadi sekutu terdekat Israel dan pemasok senjata yang signifikan.Menurut perkiraan Kementerian Kesehatan Gaza, operasi militer Zionis Israel di daerah kantong Palestina, yang dilanjutkan pada hari Jumat, telah menyebabkan lebih dari 15.000 orang tewas, termasuk ribuan anak-anak.[IT/r]