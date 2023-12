Pentagon: Angkatan Laut AS Mencegat Drone Iran di Teluk Persia 

FA-18E Super Hornet fighter plane on the flight deck of the aircraft carrier USS Dwight D. Eisenhower

IslamTimes - Pesawat angkatan laut Amerika telah mencegat pesawat nirawak Iran yang terbang di atas Teluk Persia, kata Komando Pusat AS (CENTCOM) pada hari Sabtu (2/12).

UAV tersebut beroperasi dengan “cara yang tidak aman,” kata Komando Pusat ASUAV “beroperasi dengan cara yang tidak aman dan tidak profesional” di dekat kelompok penyerang yang dipimpin oleh kapal induk USS Dwight D. Eisenhower, kata CENTCOM di X (sebelumnya Twitter). Kelompok AS telah dikerahkan untuk mendukung “keamanan dan stabilitas maritim di kawasan Timur Tengah,” kata militer.Pertemuan tersebut dilaporkan menyusul serangkaian insiden yang melibatkan kapal-kapal di wilayah tersebut, sejak pecahnya perang antara kelompok militan Palestina Hamas dan Israel pada 7 Oktober.Pada hari Rabu, sebuah pesawat nirawak yang diluncurkan dari wilayah Yaman yang dikuasai Houthi ditembak jatuh di Laut Merah oleh kapal perusak Angkatan Laut AS USS Carney. Pentagon mengatakan UAV produksi Iran sedang bergerak menuju kapal perang tersebut. Kapal AS juga menembak jatuh rudal dan drone yang diluncurkan dari Yaman pada bulan Oktober.AS mengirim dua kelompok penyerang kapal induk ke Timur Tengah pada bulan Oktober untuk menunjukkan dukungan bagi Israel dalam perang melawan Hamas. Pentagon mengatakan pada saat itu bahwa pihaknya mengirimkan “pesan pencegahan terhadap Iran dan kelompok militan Hizbullah Lebanon.”Awal pekan ini, sebuah kapal kontainer milik seorang miliarder Zionis Israel menjadi sasaran dugaan serangan pesawat nirawak Iran di Samudera Hindia, sementara seminggu sebelumnya sebuah kapal kargo milik Inggris disita oleh Houthi di Laut Merah. Pentagon melaporkan pada hari Minggu (3/12) bahwa kapal-kapalnya telah menggagalkan upaya untuk merebut kapal komersial lain yang dilakukan oleh “individu bersenjata” dalam insiden terpisah.Pemberontak yang didukung Iran di Yaman bersikeras bahwa kapal-kapal asal Zionis Israel adalah “target yang sah” dan mengatakan mereka bertindak untuk mendukung Palestina.Iran membantah terlibat dalam serangan terhadap Angkatan Laut AS. Pada hari Selasa (28/11), Amir Said Irwani, duta besar Iran untuk PBB, menolak tuduhan AS dan menyebutnya “tidak berdasar.”“Republik Islam Iran tidak pernah terlibat dalam tindakan atau serangan apa pun terhadap pasukan militer Amerika di Suriah atau di tempat lain,” katanya, seperti dikutip kantor berita Iran, IRNA.[IT/r]