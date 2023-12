Kepala Pentagon Memperingatkan ‘Kekalahan Strategis’  Israel 

Mourners recite a prayer over the bodies of victims killed Israeli bombing in Khan Yunis in the southern Gaza Strip

IslamTimes - Kemenangan Zionis Israel atas Hamas akan menjadi “kekalahan strategis” jika negara tersebut tidak mencegah jatuhnya korban sipil selama operasi militernya di Gaza, kata Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin.

IDF hanya akan menang dalam peperangan perkotaan melawan Hamas jika mereka melindungi warga sipil di Gaza, kata Lloyd Austin"Washington akan terus menekan Zionis Israel untuk melindungi warga sipil dan memastikan aliran bantuan kemanusiaan yang kuat ke Gaza," Austin berjanji pada hari Sabtu, dalam pidatonya di Forum Pertahanan Nasional Reagan di Simi Valley, California.“Pusat gravitasinya adalah penduduk sipil dan jika Anda mendorong mereka ke dalam pelukan musuh, Anda mengganti kemenangan taktis dengan kekalahan strategis,” kata Sekjen Pentagon, menyiratkan bahwa serangan tanpa pandang bulu oleh Zionis Israel di Gaza dapat memicu lebih banyak lagi warga Palestina. untuk bergabung dengan barisan kelompok bersenjata Hamas.“Tragedi ini akan bertambah parah jika yang menunggu Zionis Israel dan Palestina pada akhir perang mengerikan ini adalah semakin banyak rasa tidak aman, lebih banyak kemarahan dan lebih banyak keputusasaan,” tambah Austin.Setidaknya 193 orang telah tewas sejak IDF memperbarui serangannya di Gaza setelah gagalnya gencatan senjata pada hari Jumat (1/12), kata kementerian kesehatan Gaza. Jumlah keseluruhan korban tewas akibat serangan terhadap wilayah kantong Palestina sejak 7 Oktober, ketika Hamas melancarkan serangan mematikannya ke Israel, mencapai lebih dari 15.200 orang, menurut kementerian.“Anda hanya bisa menang dalam peperangan perkotaan dengan melindungi warga sipil,” tegas Austin, seorang pensiunan jenderal dan mantan komandan pasukan AS di Timur Tengah.Dia juga menyatakan bahwa solusi dua negara, di mana Zionis Israel dan Palestina akan “menemukan cara untuk berbagi tanah yang mereka sebut sebagai rumah,” masih merupakan “satu-satunya jalan keluar” yang layak untuk keluar dari konflik tersebut.Namun, pimpinan Pentagon menekankan bahwa adalah tugas Zionis Israel untuk menanggapi serangan Hamas. AS tetap menjadi “teman terdekat Zionis Israel di dunia” dan akan terus mendukung negara tersebut, janjinya.Pada hari Jumat (1/12), Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa dia menjelaskan kepada pihak berwenang Zionis Israel bahwa “penting bagi AS agar hilangnya banyak nyawa warga sipil, dan pengungsian dalam skala besar seperti yang kita lihat di Gaza utara, tidak terulang di masa depan."Seorang pejabat Zionis Israel mengatakan kepada surat kabar Times of Israel pada hari Minggu (3/12) bahwa negaranya telah menerapkan mekanisme dekonfliksi untuk mencegah kerugian terhadap pekerja hak asasi manusia dan warga sipil di Gaza selama operasi IDF melawan Hamas. “Kami mendapat pelajaran dari operasi kami di Gaza utara dan kami menerapkannya,” klaim sumber tersebut.[IT/r]