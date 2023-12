Pentagon: Kapal Perang AS Diserang 

US Navy personnel in Coronado, California.

IslamTimes - Pemberontak Houthi di Yaman yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut – namun tidak mengakui bahwa mereka menargetkan kapal AS

Sebuah kapal perang Amerika dan beberapa kapal komersial diserang di Laut Merah pada hari Minggu (3/12), kata Pentagon, dalam apa yang dipandang sebagai yang terbaru dari serangkaian serangan maritim terhadap rute pelayaran regional yang terkait dengan perang Zionis Israel-Hamas.Dalam pernyataan yang dikeluarkan Departemen Pertahanan, para pejabat AS tidak segera mengidentifikasi sumber serangan hari Minggu itu. Segera setelah itu, pemberontak Houthi yang didukung Iran di Yaman mengatakan bahwa dua kapal yang terkait dengan Zionis Israel telah diserang oleh pasukannya dengan drone dan rudal tetapi tidak mengakui bahwa mereka menargetkan kapal Angkatan Laut AS.“Kami mengetahui laporan mengenai serangan terhadap USS Carney dan kapal komersial di Laut Merah dan akan memberikan informasi tersebut ketika tersedia,” kata Pentagon dalam sebuah pernyataan kepada Associated Press. Tidak disebutkan kerusakan apa – jika ada – yang dialami kapal USS Carney, kapal perusak kelas Arleigh Burke, dalam serangan itu.Sebelumnya pada hari Minggu (3/12), badan Operasi Perdagangan Maritim Inggris mengatakan bahwa mereka telah mengetahui laporan serangan pesawat nirawak di selat Bab el-Mandeb di Laut Merah. Disebutkan juga bahwa drone yang berasal dari Yaman aktif di wilayah tersebut dan kemungkinan terjadi ledakan.Serangkaian serangan maritim dilaporkan terjadi di perairan Timur Tengah ketika pecahnya perang antara Zionis Israel dan Hamas yang mengancam akan berkembang menjadi konflik regional yang lebih luas. Bulan lalu, pemberontak Houthi menyita sebuah kapal pengangkut kendaraan yang terkait dengan Israel di Laut Merah di lepas pantai Yaman.Militan Houthi sebelumnya telah menembakkan rudal balistik dan drone bersenjata ke sasaran Israel dan berjanji untuk terus menargetkan kapal-kapal Zionis Israel di wilayah tersebut.“Angkatan bersenjata Yaman terus mencegah kapal-kapal Zionis Israel mengarungi Laut Merah (dan Teluk Aden) sampai agresi Zionis Israel terhadap saudara-saudara kita yang setia di Jalur Gaza berhenti,” juru bicara Houthi Brigjen. Jenderal Yahya Saree mengatakan dalam sebuah pernyataan yang mengaku bertanggung jawab atas serangan hari Minggu itu.Saree juga mengeluarkan peringatan: “Semua kapal Zionis Israel atau yang terkait dengan Zionis Israel akan menjadi sasaran yang sah jika mereka melanggar apa yang dinyatakan dalam pernyataan ini.” Dia tidak menyebutkan kapal perang AS dalam pernyataannya.Menurut Navy Times, USS Carney menembak jatuh pesawat nirawak buatan Iran yang sedang menuju posisinya dari wilayah yang dikuasai Yaman. Ia menambahkan bahwa insiden itu terjadi sehari setelah drone Iran lainnya datang dalam jarak 1.500 yard dari kapal induk Dwight D. Eisenhower saat berada di perairan internasional di Teluk Arab.[IT/r]