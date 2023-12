Perlawanan Irak Menargetkan Pangkalan Pendudukan AS di Wilayah Tersebut

US Occupation Bases in the Region

IslamTimes - Perlawanan Islam di Irak, yang mewakili pasukan anti-teror negara tersebut, mengumumkan serangan baru terhadap pasukan pendudukan Amerika, menargetkan dua basis pendudukan Amerika di Suriah timur dan Irak barat.

Pernyataan pada Minggu (3/12) malam dari kelompok perlawanan Irak melaporkan rentetan rudal menghantam pangkalan militer pendudukan AS di dekat desa al-Khazra di Suriah.Selain itu, kelompok perlawanan melakukan serangan pesawat nirawak terhadap pasukan AS yang ditempatkan di Pangkalan Udara Ain al-Assad di provinsi al-Anbar Irak.Tindakan pembalasan ini menyusul pengumuman sebelumnya yang mengkonfirmasikan kematian lima pejuang dalam serangan udara AS di pangkalan mereka di Irak utara, menekankan komitmen mereka untuk melawan kehadiran AS sampai pasukan Amerika benar-benar keluar dari Irak.Mengkonfirmasi serangan udara AS terhadap posisi Perlawanan Islam, seorang pejabat militer AS yang tidak disebutkan namanya menyebutkan menargetkan "lokasi pementasan drone" di dekat Kirkuk di Irak utara.Serangan terhadap kepentingan AS meningkat dalam dua bulan terakhir di Irak, dipicu oleh sentimen anti-AS atas dukungan Washington yang tak tergoyahkan terhadap kejahatan Zionis ‘Israel’ di Gaza.Perlawanan Islam di Irak mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap Pangkalan Udara al-Harir di wilayah Kurdistan, tempat pasukan dan pelatih militer AS ditempatkan, menggunakan drone bermuatan bahan peledak untuk menghancurkan sasaran tersebut.Dalam beberapa minggu terakhir, serangan serupa di pangkalan yang sama dilaporkan oleh kelompok perlawanan, dengan serangan pada tanggal 19, 22 November, dan sebelumnya pada tanggal 15 November di Pangkalan Udara Ain al-Assad, tempat pasukan pendudukan AS ditempatkan.[IT/r]